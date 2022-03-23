لن تصدق عينيك.. عاصفة قلبت سيارة عدة مرات فأكملت طريقها
السيارة انقلبت عدة مرات بفعل الهواء القوي
في مشهد لا يصدّق، انقلبت سيارة في ولاية تيكساس الأميركية عدة مرات بفعل هواء قوي إثر عاصفة رملية ضربت المنطقة.
إنقلاب سيارة عدة مرات في ولاية تيكساس بسبب العاصفة القوية التي ضربتهم الساعات الماضية، صاحب السيارة أكمل طريقه كأن شيئاً لم يكن.pic.twitter.com/ayuu7sjGh6— إياد الحمود (@Eyaaaad) March 22, 2022
وقد نقل مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، فأظهر مركبة انقلبت ثم صححت مسارها ثم عادت وانقلب وصححت مسارها إلى أن أكملت طريقة وكأن شيئا لم يكن.
وانهالت التعليقات على الفيديو بين من أثنى على متانة المركبة وأخرى أكدت رباطة جأش الساق.
يشار إلى أن عاصفة رملية قوية جدا كانت ضرب ولاية تيكساس الأميركية خلال الساعات الماضية، وسط مناشدة السلطات لأهالي المنطق بأخذ الحيطة والحذر خصوصاً أثناء القيادة.
-
مفاجآت حول الطائرة الصينية المنكوبة.. 40 ثانية قبل السقوطقوة الاصطدام العالية يمكن أن تعقد التحقيق قصص اقتصادية
-
أبل تستعيد خدماتها بعد يومين من الانقطاعاضطراب نادر لشركة التكنولوجيا العملاقة قصص اقتصادية
-
هل تذكرون طفلة الملجأ بأوكرانيا؟.. حققت حلمها وغنت أمام الآلافجمعية خيرية حققت حلم الصغيرة باختيارها لغناء بافتتاحية حفل أمام حشود غفيرة سوشيال ميديا