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لن تصدق عينيك.. عاصفة قلبت سيارة عدة مرات فأكملت طريقها

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عاصفة رملية في أميركا
من العاصفة في أميركا

لن تصدق عينيك.. عاصفة قلبت سيارة عدة مرات فأكملت طريقها

السيارة انقلبت عدة مرات بفعل الهواء القوي

دبي - العربية.نت

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في مشهد لا يصدّق، انقلبت سيارة في ولاية تيكساس الأميركية عدة مرات بفعل هواء قوي إثر عاصفة رملية ضربت المنطقة.

وقد نقل مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة، فأظهر مركبة انقلبت ثم صححت مسارها ثم عادت وانقلب وصححت مسارها إلى أن أكملت طريقة وكأن شيئا لم يكن.

وانهالت التعليقات على الفيديو بين من أثنى على متانة المركبة وأخرى أكدت رباطة جأش الساق.

يشار إلى أن عاصفة رملية قوية جدا كانت ضرب ولاية تيكساس الأميركية خلال الساعات الماضية، وسط مناشدة السلطات لأهالي المنطق بأخذ الحيطة والحذر خصوصاً أثناء القيادة.

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