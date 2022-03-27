توك توك مصري أمام برج إيفل يثير ضجة.. وصاحب الصورة يوضح

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لتوك توك مصري أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس لمواطن مصري، والتي ظن البعض أنها صورة معدلة باستخدام برنامج فوتوشوب.

فقد أكد الشاب المصري أحمد مسعود صاحب الصور لوسائل إعلام محلية، أنها صور حقيقية له أثناء رحلة عمل للعاصمة الفرنسية باريس.

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وأوضح أنه أثناء تجواله وجد "توك توك" مزيناً بالعلم المصري، ومع اقترابه للتعرف على صاحبه وجد شابا مصريا يعمل على توصيل السائحين في أحياء باريس من خلاله، ما دفعه لالتقاط صور تذكارية انتشرت على مواقع التواصل.

كذلك، قال إن التوك توك معروف في فرنسا، مشيراً إلى أن هناك مسارب وخطوطا محددة وأوقاتا معينة يتم فيها التجول به، إذ يعتبر أحد أساليب تنشيط السياحة التابعة للدولة.

وأشار مسعود إلى أنه يحب السفر كثيراً وزيارة المواقع الأثرية المختلفة منذ صغره، الأمر الذي جعله يختار مهنته الحالية كمدير للمشتريات لإحدى شركات الورق.

يذكر أن التوك توك بات منذ سنوات ظاهرة منتشرة في مصر، لا سيما في شوارع القاهرة الضيقة حيث لا يمكن لأي مار على الطريق إلا أن يلاحظ تلك العربة الصغيرة، التي يصفها البعض بعربة الغلابة لانخفاض أجورها.