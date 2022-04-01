ظاهرة نادرة في سماء أميركا.. ما هو البرق الصاعد؟

تداولت مواقع إخبارية أميركية وناشطون على نطاق واسع في اليوم الماضيين مقاطع مصورة لظاهرة "البرق الصاعد" نادرة الحدوث، والتي يصعد فيها البرق إلى أعلى بدلاً من النزول للأسفل.

فقد وفرت العواصف الرعدية التي اجتاحت منطقة ويتشيتا في ولاية كنساس الأميركية ليلة الثلاثاء عرضاً حقيقاً لمحبي الطبيعة.

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وانتشر مقطع مصور، التقطه مواطن أميركي بمحض الصدفة، كالنار في الهشيم بين عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية على مدار اليومين الماضيين.

وتسببت العواصف التي اجتاحت المنطقة في هطول أمطار غزيرة وبرد وبعض الرياح العاتية، من دون أن ترد أنباء عن أضرار كبيرة، بحسب موقع Ksn.com الأميركي.

يشار إلى أن ظاهرة البرق الصاعد تحدث بشكل أساسي عندما يكون هناك وميض قريب موجب من السحابة إلى الأرض ما يتسبب في تغيير المجال الكهربائي، بحسب موقع RMets.

ويتأثر الوميض السابق، بظهور قائد موجب صاعد من جسم طويل مثل مبنى أو برج أو توربين هوائي، فيشكل الجسم الطويل التعزيز الناتج في المجال الكهربائي الذي يجعل من الممكن لقائد صاعد أن يتشكل بعد وميض قريب، ولن تتطور حركة ظهوره إذا لم يكن الجسم الطويل موجوداً.