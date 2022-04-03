بالصور.. جندي أوكراني يفاجئ حبيبته بطلب يدها عند حاجز عسكري
الخارجية الأوكرانية علقت بالقول إن "الحب دائما يفوز!"
فاجأ جندي أوكراني حبيبته بأن تقدم لطلب يدها قرب حاجز عسكري في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.
ونشرت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، فيديو للجندي وهو يطلب يد حبيبته.
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وتظهر الفتاة في الفيديو وهي تمشي قرب متاريس رملية في أحد الشوارع، قبل أن يأتي الجندي الأوكراني ويقدم لها خاتم الخطوبة.
وفي خطوة مخطط لها، قامت امرأة مختبئة خلف الحاجز بإعطاء باقة ورد للجندي كي يقدمها هدية لحبيبته بعد الخطوبة.
وعلقت الوزارة على الفيديو بالقول إن "الحب دائما يفوز!"، وإنه تم تصويره في مدينة أوديسا.
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