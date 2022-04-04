.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جثة تلوح بيدها وأخرى تجلس.. هل فعلاً مجزرة بوتشا تمثيلية فاشلة؟

  • الخط
Communal workers carry a civilian in a body bag in the town of Bucha, not far from the Ukrainian capital of Kyiv on April 3, 2022. (AFP)
جثة تعود لأوكراني في أحد شوارع بوتشا
روسيا و أوكرانيا

جثة تلوح بيدها وأخرى تجلس.. هل فعلاً مجزرة بوتشا تمثيلية فاشلة؟

النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اعتبر أن فيديو "الجثث" مفبرك، وأنه عبارة عن تمثيلية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن أظهرت مقاطع مصورة جثثا متناثرة على طرقات مدينة بوتشا الأوكرانية واتهام القوات الروسية بارتكاب مجازر بحق المدنيين، بدأت الحرب الكلامية على السوشيال ميديا بين فبركة المقاطع المصورة وأخرى تدافع عن صحتها.

واعتبر ديمتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن فيديو "الجثث بشوارع بوتشا" الأوكرانية مفبرك، وأنه عبارة عن تمثيلية.

وقال بوليانسكي، في منشور على تويتر، الأحد، إن "أوكرانيا تنتج فيديوهات مزيفة" لتشويه سمعة الجيش الروسي.

وأضاف أن "في هذا الفيديو هناك جثة تلوح بيدها فجأة! و"جثة" تجلس فجأة بعد مرور السيارة (...) في المرة القادمة سيجدون ببساطة ممثلين أفضل!".

ورد عليه مغرد بفيديو لصفحة "أورورا إنتل" حللت فيه المقطع، الذي يظهر أن "الذراع المتحركة" المزعومة هي في الحقيقة مجرد "قطرة مطر على الزجاج الأمامي للسيارة".

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية نشرت الفيديو الأصلي، مساء السبت، بعد دخول القوات الأوكرانية إلى مدينة بوتشا في شمال غربي كييف.

ووصفت الوزارة ما حصل بـ "سربرنيتشا جديدة"، في إشارة إلى المجزرة التي حصلت بحق البوسنيين المسلمين عام 1995.

وقالت إن "مدينة بوتشا الأوكرانية كانت في أيدي وحوش روسية لعدة أسابيع، وتم إعدام مدنيين تعسفيا، وتم تقييد أيدي بعضهم خلف ظهورهم، وتناثرت جثثهم في شوارع المدينة".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن قواتها لم تقتل مدنيين في بوتشا، التي استعادتها القوات الأوكرانية من الجنود الروس.

وأضافت الوزارة في بيان "في وقت كانت هذه المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، لم يتعرض أي مواطن محلي للعنف".

وتابعت الوزارة أن جميع السكان "أتيحت لهم الفرصة للمغادرة بحرية" من المنطقة "نحو الشمال"، في وقت كانت الضواحي الجنوبية للمدينة تتعرض "لإطلاق نار من القوات الأوكرانية على مدار الساعة".

واعتبرت أن الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت لجثث في شوارع بوتشا كانت "فبركة جديدة (قام بها) نظام كييف لوسائل الإعلام الغربية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | مُسنَّة أوكرانية نجت من الحربين العالميتين: هذا أسوأ ما رأيت العربية 360 | مُسنَّة أوكرانية نجت من الحربين العالميتين: هذا أسوأ ما رأيت
اكتشف المزيد