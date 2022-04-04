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شاهد دموع الفرح.. طفل يبكي لحظة مشاهدة محمد صلاح بالملعب

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محمد صلاح
محمد صلاح

شاهد دموع الفرح.. طفل يبكي لحظة مشاهدة محمد صلاح بالملعب

الطفل الأيرلندي أوسكار، البالغ من العمر 8 سنوات، سافر لمدة يومين لحضور مباراة فريقه المفضل ليفربول على ملعب "أنفيلد" لأول مرة في حياته ولمشاهدة نجمه المفضل

العربية.نت

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شهدت مباراة نادي ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه واتفورد، السبت الماضي، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشهدا مؤثرا جدا بطله طفل أيرلندي يعشق الفرعون المصري محمد صلاح.

من الفيديو
من الفيديو

وأفاد موقع "ليفربول إيكو" Liverpool Echo الإنجليزي أن الطفل الأيرلندي أوسكار، البالغ من العمر 8 سنوات، سافر لمدة يومين لحضور مباراة فريقه المفضل ليفربول على ملعب "أنفيلد" لأول مرة في حياته، ولمشاهدة نجمه المفضل محمد صلاح.

وأظهر فيديو، نشرته عمته جوي بيرد على حسابها في "تويتر" لتوثيق اللحظة، ونقلها موقع "ليفربول إيكو"، أظهر الطفل الصغير أوسكار والدموع تنهمر من عينيه فرحا برؤية نجمه المحبب، وهو يجري عملية الإحماء قبل مباراة "الريدز"، ويوثق بنفسه هذه اللحظات السعيدة بهاتفه، وهو يكاد لا يصدق ما تراه عيناه.

ونقل موقع "إيكو ليفربول" عن عمة أوسكار قولها: "كان عليه أن يستقل القارب البطيء من بلفاست يوم الجمعة وهو حاليا في مكان ما بالقرب من جزيرة مان. سيكون سعيدا للغاية عندما أخبره أن هذه التغريدة قد شاهدها كثيرون، أكثر من 450 ألف شخص".

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وأضافت: "إنه يأكل ويتنفس وينام وهو يفكر بليفربول.. على الرغم من أن شقيقه ووالده يشجعان توتنهام. حياة أوسكار لم تكن سهلة عندما كان صغيرا وحتى الآن بسبب معاناته من الحساسية وغيرها، لكن ليفربول خطف قلبه".

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