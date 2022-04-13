فيديو يثير غضبا بالكويت.. شخص يعتدي على مسن بشهر الرحمة
فيديو آخر يظهر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها هذا الشخص بضرب المسن
وثق مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" لحظة اعتداء شخص على "مسن" في نهار رمضان قرب أحد المحال في دولة الكويت.
وأظهر الفيديو وقوف المسن قرب محل تجاري من دون أن يقوم بأي عمل يغضب صاحب المحل.
حسسسسسبي الله عليه الله لايوفقه لا دنيا ولا اخره مستقوي على ضعيف— soly; (@salhaali1) April 13, 2022
الله لايباركله يارب 🤲🏼 يجيه يوم الظالم https://t.co/WNbRCyVjLa
إلا أن شخصاً خرج من المحل، وبدأ بدفع المسن وضربه بحذاء وبشيء شبيه بالحزام، بشكل عنيف من دون أن يحاول المسن الدفاع عن نفسه.
ثم عاد ولحق به وضربه مجددا ودفعه حتى الشارع العام.
وأبان المقطع وجود شخص في المكان إلا أنه لم يحرك ساكنا أو يحاول حتى الدفاع عن المسن.
ولقي مقطع الفيديو تغريدات غاضبة تدعو لمحاسبة المعتدي.
وهنا من داخل البقاله ايضاً اعتدى عليه pic.twitter.com/yuOlojNmT6— خالد القاضي (@khalled770) April 12, 2022
ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها هذا الشخص بضرب المسن، إذ نشر أحد المغردين مقطعا مختلفا يصور المسن يجلس داخل المحل، ويأتي الشخص ويصفعه على وجهه ويدفع به خارج المحل.
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