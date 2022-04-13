.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو يثير غضبا بالكويت.. شخص يعتدي على مسن بشهر الرحمة

  • الخط

فيديو يثير غضبا بالكويت.. شخص يعتدي على مسن بشهر الرحمة

فيديو آخر يظهر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها هذا الشخص بضرب المسن

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وثق مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" لحظة اعتداء شخص على "مسن" في نهار رمضان قرب أحد المحال في دولة الكويت.

وأظهر الفيديو وقوف المسن قرب محل تجاري من دون أن يقوم بأي عمل يغضب صاحب المحل.

إلا أن شخصاً خرج من المحل، وبدأ بدفع المسن وضربه بحذاء وبشيء شبيه بالحزام، بشكل عنيف من دون أن يحاول المسن الدفاع عن نفسه.

ثم عاد ولحق به وضربه مجددا ودفعه حتى الشارع العام.

وأبان المقطع وجود شخص في المكان إلا أنه لم يحرك ساكنا أو يحاول حتى الدفاع عن المسن.

ولقي مقطع الفيديو تغريدات غاضبة تدعو لمحاسبة المعتدي.

ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها هذا الشخص بضرب المسن، إذ نشر أحد المغردين مقطعا مختلفا يصور المسن يجلس داخل المحل، ويأتي الشخص ويصفعه على وجهه ويدفع به خارج المحل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فلسطينية تعاني من إعاقة سمعية تعالج الأطفال بالموسيقى فلسطينية تعاني من إعاقة سمعية تعالج الأطفال بالموسيقى
اكتشف المزيد