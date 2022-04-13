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"بوتين لا يتحكم بالشمس والريح".. تسويق أميركي للطاقة البديلة

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Russian President Vladimir Putin (L) and Italian Prime Minister Silvio Berlusconi (C) shield their eyes against the sun an as they watch an aerobatics show in Lipetsk, some 400 km south of Moscow, April 21, 2004. Berlusconi is on an official visit to Russia. Others in picture are unidentified. REUTERS/ITAR-TASS/KREMLIN PRESS SERVICE REUTERS CVI/CRB
بوتين يحمي عينيه من الشمس خلال نظره إلى استعراض جوي في 2004
روسيا و أوكرانيا

"بوتين لا يتحكم بالشمس والريح".. تسويق أميركي للطاقة البديلة

تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، مما يعقّد الجهود الغربية لفرض عقوبات اقتصادية على موسكو على خلفية الحرب بأوكرانيا

لندن - رويترز

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قال المبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري، إن الصراع في أوكرانيا يثبت أن اللحظة الحالية هي الوقت المناسب للتحول إلى الطاقة النظيفة التي تحقق للبلدان استقلالاً في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر بجزيرة بالاو في المحيط الهادي، والتي لا يزيد عدد سكانها على 18 ألفاً، حيث حث الدول على زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

المبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري (أرشيفية)
المبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري (أرشيفية)
الأوروبيون يضعون مليار يورو في خزائن بوتين يومياً!.. خطوة واحدة لإنهاء الحرب قصص اقتصادية روسيا و أوكرانيا الأوروبيون يضعون مليار يورو في خزائن بوتين يومياً!.. خطوة واحدة لإنهاء الحرب

وتزود روسيا أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، مما يعقّد الجهود الغربية لفرض عقوبات اقتصادية على حكومة فلاديمير بوتين على خلفية الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال كيري في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: "الآن هو الوقت المناسب لتسريع الانتقال إلى مستقبل طاقة نظيفة واستقلالية. لا يستطيع الرئيس بوتين التحكم في طاقة الرياح أو الشمس".

وافتتح المؤتمر يوم الأربعاء في بالاو لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول الواقعة على خط مواجهة تغير المناخ، إذ تعاني بفعل ارتفاع مستويات سطح البحر.

جزيرة بالاو (أرشيفية)
جزيرة بالاو (أرشيفية)
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