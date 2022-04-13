"بوتين لا يتحكم بالشمس والريح".. تسويق أميركي للطاقة البديلة
تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، مما يعقّد الجهود الغربية لفرض عقوبات اقتصادية على موسكو على خلفية الحرب بأوكرانيا
قال المبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري، إن الصراع في أوكرانيا يثبت أن اللحظة الحالية هي الوقت المناسب للتحول إلى الطاقة النظيفة التي تحقق للبلدان استقلالاً في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر بجزيرة بالاو في المحيط الهادي، والتي لا يزيد عدد سكانها على 18 ألفاً، حيث حث الدول على زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وتزود روسيا أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، مما يعقّد الجهود الغربية لفرض عقوبات اقتصادية على حكومة فلاديمير بوتين على خلفية الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال كيري في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: "الآن هو الوقت المناسب لتسريع الانتقال إلى مستقبل طاقة نظيفة واستقلالية. لا يستطيع الرئيس بوتين التحكم في طاقة الرياح أو الشمس".
وافتتح المؤتمر يوم الأربعاء في بالاو لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول الواقعة على خط مواجهة تغير المناخ، إذ تعاني بفعل ارتفاع مستويات سطح البحر.
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