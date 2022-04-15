إيلون ماسك يشاغب مجددا.. بسؤال للملايين حول شراء تويتر

يبدو أن الملياردير الأميركي المثير للجدل، إيلون ماسك، لن يكف عن "المشاغبة والمناكفة" حتى ينال مبتغاه من شركة تويتر العملاقة.

فالعصفور الأزرق لا يعجب ميول رئيس تسلا، الذي وجه إليه أمس الخميس انتقادات واضحة، معتبرا أن لديه إمكانات لكنها مدفونة، واعداً بإطلاق العنان لها إذا ما قبل عرضه بشراء شركة التواصل الشهيرة مقابل 41 مليار دولار.

مادة اعلانية

لذا قرر على ما يبدو استفتاء متابعيه على نفس المنصة التي غالبا ما انتقدها.

فعرض على حسابه على تويتر استفتاء يعتبر فيه أن قرار شراء تويتر يعود إلى المساهمين وليس مجلس الإدارة، فاتحا الباب أمام أكثر من 81 مليونا من متابعيه للإجابة، على أن يغلق هذا الاستطلاع بعد ساعات قليلة!

Taking Twitter private at $54.20 should be up to shareholders, not the board — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

"سأطلق العنان لإمكانات تويتر"

وكان الرجل المصنف من أغنى أغنياء العالم، وثاني أكبر مساهم في شركة تويتر التي مقرها سان فرانسيسكو، كتب قبل يومين في رسالة إلى مجلس إدارتها "تويتر "يملك إمكانات غير عادية، وسأطلق لها العنان" .

أتى ذلك قبل يوم من إعلانه عن عرض شراء المنصة بأكملها في إفصاح تنظيمي يوم الخميس، وبعد أن رفض صاحب الثروة المقدرة بـ 273.6 مليار دولار وفقا لإحصاءات فوربس، دعوة للانضمام إلى مجلس إدارة تويتر هذا الأسبوع بعد الكشف عن حصته، في خطوة اعتبر عدد من المحللين حينها أنها مؤشر على نيته الاستحواذ على الشركة حيث أن من شأن حصوله على مقعد في مجلس الإدارة أن يحد من حصته في الأسهم عند أقل من 15 بالمئة، بحسب ما نقلت رويترز.

زوبعة.. وطمأنة من رئيس المنصة

بعد كل تلك البلبلة التي شهدتها الأيام الماضية والزوبعة التي أثارها ماسك بمسألة الشراء هذه، جاء رد الرئيس التنفيذي لمنصة التدوينات القصيرة التي أصبحت وسيلة عالمية للاتصال بالنسبة للأفراد العاديين وزعماء العالم.

فقد سعى باراج أجراوال إلى طمأنة الموظفين بأن الشركة ليست "رهينة" الأنباء عن عرض الملياردير إيلون ماسك لشرائها، وذلك بحسب ما أكد مصدر مطلع لرويترز.

كما أضاف أن أجراوال عبَّر خلال اجتماع موسع للموظفين عن تقديره لعملهم وشجعهم على الاستمرار في التركيز قائلا "نحن الموظفون نسيطر على ما يحدث.

كذلك، أوضح للموظفين أن مجلس الإدارة يواصل بحث عرض ماسك، لكنه لا يستطيع إخبارهم بكل شيء عن الأمر.

يذكر أن عرض ماسك السعري كان انطوى أمس عند 54.20 دولار للسهم على علاوة 38%، فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل، والذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار الرئيس التنفيذي لتسلا في أكثر من 9% من الشركة.

فيما قفز سهم تويتر بنسبة 12٪ في تعاملات ما قبل السوق، بعد عرض الاستحواذ هذا.