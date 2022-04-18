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عرضت كلية للبيع على الإنترنت مقابل 20 ألف دولار.. فتم سجنها

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السيدة التي تم توقيفها
السيدة التي تم توقيفها في فنزويلا

عرضت كلية للبيع على الإنترنت مقابل 20 ألف دولار.. فتم سجنها

أكدت السيدة الني نشرت الإعلان أن الكلية تعود إلى "فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً" ووضعها الصحي "مثالي"

كاراكاس – فرانس برس

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أعلنت النيابة العامة الفنزويلية ليل السبت-الأحد توقيف امرأة عرضت عبر الإنترنت بيع كلية "فتاة تبلغ 15 عاماً" مقابل 20 ألف دولار.

الإعلان الذي عرضت فيه الكلية للبيع
الإعلان الذي عرضت فيه الكلية للبيع

وجاء في تغريدة نشرها المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب أن "مارييليس دل كارمن ييدرا أوقفت في ولاية بورتوغيسا.. بعدما عرضت خلافاً للقانون عبر موقع ماركتبليس بيع كلية مقابل 20 ألف دولار".

وأظهر المدّعي العام في تغريدته الإعلان الذي تضمّن نصه أن الكلية تعود إلى "فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً" وبوضع صحي مثالي.

السيدة التي تم توقيفها
السيدة التي تم توقيفها
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وشدد صعب على أن السلطات بصدد فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان الإعلان على صلة بـ"شبكة إجرامية"، لكنّه لم يوضح كيف كانت الموقوفة تعتزم الاستحصال على الكلية ولا إن انطوى الإعلان على عملية احتيالية.

وفي العام 2017 توقف برنامج زرع الأعضاء في البلاد التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها مع نحو ثماني سنوات من الانكماش.

وتحمّل السلطات الفنزويلية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مسؤولية هذا الأمر.

لكن منظمات صحية غير حكومية تؤكد أن أوجه قصور برنامج زرع الأعضاء بدأت تظهر في العام 2015.

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