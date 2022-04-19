فيديو يهز مصر.. أب يرمي ابنته من الشرفة

بعد الصدمة التي خلفتها مشاهد مروعة بين أب وابنته، وسط المصريين خلال الساعات الماضية، إثر تداول فيديو لوالد يحاول إلقاء ابنته من شرفة المنزل، أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في الواقعة من أجل الوصول إلى هوية الذين ظهروا في المقطع الذي هز البلاد
وأفاد مصدر مصري مسؤول أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل والذي وثق لحظة ما قبل سقوط الفتاة من البلكونة.
كما أضاف أنه جارٍ تحديد هوية الأشخاص والوقوف على ملابسات الواقعة، بحسب ما نقل موقع "مصراوي".
فيما قال بعض رواد التواصل إن اللقطات تصور رجلا يحاول "تأديب" ابنته من خلال تهديدها بإلقائها من الشرفة.
وأظهر في الفيديو الذي امتد لمدة 44 ثانية تخطف الأنفاس، رجلا يمسك بفتاة من يديها وهي معلقة من شرفة، قبل أن يتدخل رجلان آخران لجذبها وإنقاذها.
إلا أن الأول ينهال عليها بالضرب، وسط شجارات وألفاظ نابية!
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