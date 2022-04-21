هكذا ردّ محمد رمضان على فنانة ذكّرته بماضيه

رحلة لم تكن مفروشة بالورود خاضها الفنان المصري محمد رمضان، كي يصبح في مصاف النجوم، ومتاعب كثيرة تحملها من أجل الحصول على فرصة.

ربما من بينها الموقف الذي روته الفنانة المصرية انتصار، حينما حلّت ضيفة في برنامج تلفزيوني وتحدثت عما جرى قبل سنوات طويلة في مسرح البالون.

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وقتها كانت تقدم مسرحية بصحبة الراحل إبراهيم نصر والمخرج محسن حلمي، حيث فوجئت بثنائي شاب يحملان حقيبة ظهر على كتفهما ويحضران في وقت متأخر من الليل.

الشاب النحيل طلب من انتصار مساعدته في الحصول على فرصة لتقديم موهبته، وأكد لها أنهما يجوبان المسارح بحثا عن عمل وفرصة للتمثيل.

فما كان من انتصار إلا استئذان مخرج المسرحية وبطلها، حيث شعرت بالحماس للثنائي ورفضت أن تحرجهما أو تخرجهما من المسرح وجاهدت كي يقدما ما يستطيعان تقديمه.

وبالفعل وافق المخرج على منح الثنائي دقائق معدودة لاستعراض الموهبة، وبعد أن انتهيا صفقت لهما انتصار، وأكدت لهما أنهما يمتلكان الموهبة الحقيقية، وبعدها غادرا.

لتمر السنوات، وفي دورة من دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يلتقي رمضان بالفنانة انتصار ويخبرها بالموقف الذي وقع قبل سنوات وكيف تعاملت معه في المسرح.

حديث انتصار حرص رمضان على الرد عليه من خلال السوشيال ميديا، بعدما أعاد نشر تصريحات انتصار، وعلق عليها قائلا "كنت بدور على شغل يا انتصار.. دلوقتي الشغل بيدور عليا".