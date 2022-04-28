رداء أصفر هائل وزوبعة في الأردن.. الفيديو صحيح ولكن!
الفيديو يعود لعاصفة رمليّة اجتاحت مطار الملكة علياء عام 2015
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو حاصداً آلاف المشاهدات والتعليقات، على أنه للعاصفة الرملية الأخيرة التي ضربت الأردن.
إلا أن الحقيقة أن الفيديو المتداول لا علاقة له بالعاصفة الحاليّة، بل هو قديم يعود تاريخه لعام 2015، فهو يعود لعاصفة رمليّة ضربت مطار الملكة علياء عام 2015.
فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث باستخدام كلمات مفتاح مثل "عاصفة مطار الملكة علياء" أنّه منشور منذ سنوات على وسائل إعلام محليّة وعربيّة عدّة.
وجاء في التعليق المرافق "عاصفة رملية تضرب مطار الملكة علياء"، بتاريخ 2 آب/أغسطس 2015، ليفند المعلومات الأخيرة المغلوطة.
ويظهر في الفيديو الذي يبدو أنه مصوّر من على مدرج مطار سحابة ضخمة من الغبار.
يذكر أن الأردن شهد آنذاك بالفعل عاصفة رمليّة اجتاحت مطار الملكة علياء وأنحاء أخرى من البلاد، بحسب مواقع محليّة، مطلع شهر آب/أغسطس من العام 2015.
-
"وول ستريت" تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب أسهم مايكروسوفت وفيزافي أعقاب هبوط حاد بالجلسة السابقة أسواق المال
-
"بتروبراس" البرازيلية تنتج 2.8 مليون برميل من المكافئ النفطي في الربع الأولبزيادة قدرها 1.1% عن الفترة نفسها من 2021 طاقة
-
المعارضة ممنوعة بدوائر حزب الله في لبنان.. بلطجة وتخوينبدأت المعركة الانتخابية في لبنان تشتد على بُعد أقل من 20 يوماً من موعد الاستحقاق النيابي في 15 مايو/أيار المقبل، بعدما اكتملت صورة المرشحين وخريطة ... العرب والعالم