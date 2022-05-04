صورة "سيدة مصرية" في ألمانيا تجتاح التواصل.. فما قصتها؟

على مدى الأيام الماضية، شغلت صورة قيل إنها لسيدة مصرية، المصريين على مواقع لتواصل. فقد حصدت تغريدة مرفقة بصورة تلك السيدة آلاف المشاركات والتعليقات، بعدما جاء فيها أن السفارة الألمانية في القاهرة، هنأتها عقب تعيينها عميدة كلية الاقتصاد في ميونخ.

وتفاعل مع المنشور الآلاف على موقعي فيسبوك وتويتر، إلا أن عوامل عدّة أثارت الشكّ في صحّة الخبر، أوّلها حساب تويتر الذي أخذ منه الخبر نفسه، بحسب ما أفادت "فرانس برس".

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حساب غير موثوق

فقد نشر التغريدة حساب حمل اسم "ملك ابراهيم"، بتاريخ 29 أبريل 2022، وحصدت أكثر من 17 ألف إعجاب ومئتي مشاركة.

لكنّ معاينة الحساب كشفت أنّه منشأ قبل أيّام فقط، ولا يتضمّن سوى أربع تغريدات، من بينها تلك المتداولة على نطاق واسع، ما يشير إلى أنّه غير موثوق.

السفارة الألمانية تهنئ الدكتوره المصريه ملك ابراهيم "45 عامًا" لتقلدها منصب عميده كلية الاقتصاد بميونخ بعد منافسة مع 15 أستاذًا ألماني كما سبق لها الفوز كأفضل أستاذه جامعيه عام 2015 متفوقًه على 78 أستاذ ألماني، فالحمد لله رب العالمين تعبي مراحش هدر باركولي يا اهل بلادي❤️❤️ pic.twitter.com/mCgPogLHzL — Malak Ebrahem (@hffft0) April 29, 2022

هل نشرت السفارة الألمانية التهنئة؟

في موازاة ذلك، لم يعثر على أي تهنئة تحمل اسم "ملك إبراهيم" على حسابات ومواقع السفارة الألمانية في القاهرة.

وعادة ما تنشر السفارة عبر صفحتها على فيسبوك تهنئة لشخصيات مصريّة حققت إنجازات علمية ورياضية وفنيّة وطبيّة في ألمانيا.

لمن تعود الصورة إذاً؟

إلى ذلك، أظهر البحث عبر الإنترنت أن صورة السيدة الظاهرة في التغريدة تعود في الحقيقة إلى طبيبة أردنيّة تدعى سمر حمودة، وليس لطبيبة مصريّة تدعى ملك إبراهيم كما ادعت المنشورات.

وسمر حمودة هي استشارية وطبيبة نسائية، بحسب منصَة "طب كان" الإلكترونية والتي تَضُم شبكة واسعة من مُقدمي الخدمات الطبية في منطقة الشرق الأوسط.

كذلك، تتطابق الصورة المستخدمة في المنصّة مع صور الطبيبة المنشورة على حساباتها الشخصيّة في موقعي فيسبوك وإنستغرام.

وتعرّف سمر حمودة عن نفسها بأنها أيضاً عضو في الجمعية الأردنية لأمراض النساء والتوليد.