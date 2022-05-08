آثار لا تقدر بثمن.. تشويه أعمدة جرش يشعل غضباً أردنياً

أشعلت صور لأحد أعمدة مدينة جرش الأثرية، شمال الأردن بعدما أقدم مجهولون، على تشويهه بالطلاء، غضب مئات الأردنيين على مواقع التواصل.

كما أثارت الحادثة استياء كبيرا في البلاد، لما لهذه المناطق من أهمية كبيرة في تاريخ الأردن، ولجهة السياحة أيضاً.

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وعبّر ناشطون عن غضبهمالشديد مما حدث وكتب أحدهم "للأسف ظاهرة الاعتداء وتشويه الأماكن العامة منتشرة في معظم مدن البلاد، وهذه المرّة طالت أحد أعمدة جرش".

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمجموعة من أعمدة جرش الأثرية، تم تشويهها بعدما أقدم شخص مجهول بالكتابة عليه باستخدام علبة طلاء "رش"، وعبر رواد المواقع عن غضبهم تجاه الفعل، الذي اعتبروه مشيناً ويسيء للسياحة في الأردن.#العربية_الأردن pic.twitter.com/0Op1nE6LlH — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) May 8, 2022

كما أضاف " هذا يدل على قلة الوعي وعدم الإحساس بالمسؤولية من قبل مرتكبي مثل هذه الفعل"، مطالباً بتشديد العقوبة والغرامة المالية.

آثار لا تقدر بثمن

كذلك، طالب آخرون بمعاقبة الفاعلين أشد عقاب، مشيرين إلى أن هذه آثار لا تقدر بثمن.

للأسف ظاهرة الاعتداء وتشويه الأماكن العامة منتشرة في معظم مدن المملكة، وهذه المرّة طالت أحد أعمدة #مدينة_جرش_الأثرية_السياحية، هذا إن دلّ؛ إنما يدل على قلة الوعي وعدم الاحساس بالمسؤولية من قبل مرتكبي مثل هذه الفعل.



الحلّ:

تشديد العقوبة والغرامة المالية، فمن أمن العقاب أساء الأدب pic.twitter.com/A5abqylR1d — Dr.Malike Sowan د.مالك صوّان (@DrMalikeSowan) May 8, 2022

وقالت إحداهن "كأردنية أخجل من هذا التصرف في إرث وطني تاريخي.. ينم عن جهل وقلة تربية بأهمية المواقع الأثرية والسياحية".

وتعليقاً على الحادث، أوضح مدير الآثار العامة فادي بلعاوي لـ "العربية الأردن"، أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالأمر".

أكاد لا أصدق هذه الصورة، والمستوى الذي وصل إليه البعض ليستبيح التاريخ ويشوه أحد أعمدة جرش التي تذكرنا دائما بأننا بلد عظيم #مش_معقول pic.twitter.com/6Y32qqbAuN — Ghaith tarawneh (@GTarawneh) May 7, 2022

كما أكد أنه تمت المعالجة الأولية لأحد الأعمدة التي تم تشويهها بطلاء "رش"، تمهيداً لإزالته بطرق علمية دقيقة.

يذكر أن مدينة جرش تعتبر من أهم المدن الأثرية في العالم، ويعود تاريخ هذه المدينة إلى زمن تأسيسها في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد.

كاردنية أخجل من هذا التصرف في إرث وطني تاريخي.. ينم عن جهل وقلة تربية بأهمية المواقع الأثرية والسياحية..#بس_بقول اكيد بكرة إذا مش اليوم رح ننسى.. مع هيك بتمنى يكون في عقاب شديد للأهل قبل الأبناء الي عملوا هيك.. pic.twitter.com/5g5JXmPRIi — ديما علم فراج (@Deema22) May 8, 2022

ونعمت هذه المدينة بالهدوء والاستقرار والسلام وتأثرت كثيراً بالحضارة الرومانية وأصبحت من المدن العشرة (الديكابوليس).