قبل توقيع عقد القران.. شاهد فتاة تطرح عريسها أرضا أمام المعازيم
العروسان هما طلحة أنيس أريوغلو (23 عاما) وعمران شابال (23 عاما) من مدينة دنيزلي متروبوليتان بيليسبور التركية
فاجأ عروسان في تركيا حاصلان على الحزام الأسود في لعبة الجودو، الدخول إلى حفل زفافهما يرتديان الزي الرياضي للعبة الجودو فوق ملابس الزفاف.
وبدأ العروسان طلحة أنيس أريوغلو (23 عاما) وعمران شابال (23 عاما) من مدينة دنيزلي متروبوليتان بيليسبور التركية حياتهما الزوجية بمباراة استعراضية حيث أقدمت العروس على طرح العريس أرضا في 4 حركات متنوعة، فبل أن يوقعا على عقد الزواج.
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