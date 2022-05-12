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"اصحي ردي عليّ".. فيديو مؤثر لزملاء أبو عاقلة بعد مقتلها

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جثمان أبو عاقلة في مستشفى جنين (أ ف ب)
جثمان أبو عاقلة محاطاً بزملائها في مستشفى جنين (أ ف ب)

"اصحي ردي عليّ".. فيديو مؤثر لزملاء أبو عاقلة بعد مقتلها

دبي - العربية.نت

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لا تزال تداعيات مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة مستمرة في الشارع الفلسطيني، والتي توفيت متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها في منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين، صباح أمس الأربعاء.

ولعل أبرز المقاطع المصورة للمأساة تأثيراً، كانت لحظة سماع زملاء شيرين خبر إعلان وفاتها في المستشفى، حيث سمع صراخ أحد زملائها وهو ينادي زميلته قائلًا: "شيرين اصحي.. ردي عليّ" وسط أجواء من الصدمة خيمت على طواقم الصحافة الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين، حيث أصيبت مراسلة الجزيرة شيرين، بالإضافة لإصابة الصحافي علي السمودي برصاصة حية في الظهر.

إدانات عربية ودولية

ولاقت الحادثة إدانات عربية ودولية كبيرة، حيث حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة مراسلة الجزيرة.

وقفة صمت لصحافيين بعد وفاة أبو عاقلة (أ ف ب)
وقفة صمت لصحافيين بعد وفاة أبو عاقلة (أ ف ب)

يشار إلى أنه من المتوقع تشييع جثمان أبو عاقلة اليوم الخميس في جنازة رسمية من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله قبل نقله إلى القدس.

يذكر أن أبو عاقلة (51 عاماً) مراسلة الجزيرة منذ عام 1997، وعملت في مؤسسات عدة قبل ذلك غطت فيها أحداث فلسطين، من بينها إذاعتا "مونت كارلو" و"صوت فلسطين". وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك في الأردن.

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