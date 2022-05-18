سيلفي ورفوف حليب فارغة خلفه.. صورة لبايدن تثير عاصفة

في وقت تشهد الولايات المتحدة نقصاً في حليب الأطفال، ما يثير قلق ملايين الآباء في البلاد، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها للرئيس الأميركي جو بايدن، ما أثار بلبلة كبيرة على مواقع التواصل.

فقد ظهر بايدن مبتسماً وهو يلتقط "سيلفي" أمام أحد الرفوف الفارغة، ليتبين لاحقاً عدم صحتها.

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فالصورة المنتشرة مركّبة ويعود تاريخها إلى 17 أيّار/مايو 2022 عن موقع فيسبوك، بينما النسخة الأصليّة منها تظهر بايدن يلتقط سيلفي مع جنود أميركيين في بولندا، وأخذت في 25 مارس/آذار الماضي، بحسب ما أفادت "فرانس برس".

أزمة حليب أطفال

يشار إلى أن الصورة حظيت بمئات المشاركات، خصوصا أنها انتشرت في وقت تشهد فيه البلاد نقصاً نادراً في حليب الأطفال.

This afternoon, I met with members of the 82nd Airborne Division on the ground in Poland. These folks are serving alongside our Polish Allies to bolster NATO’s frontline defenses. They’re doing incredible work and I’m grateful for their service. pic.twitter.com/mXu50UuRWI — President Biden (@POTUS) March 25, 2022

فقد بدأت الأزمة بسبب مشكلات في التوريد ونقص في اليد العاملة جراء جائحة كوفيد-19.

إلا أنها تفاقمت منذ فبراير الماضي عقب إغلاق مصنع تابع لمجموعة "أبوت" في ميشيغن وسحب منتجات للشركة بسبب الاشتباه بتسببها بوفاة طفلين رضيعين.

غير أن الشركة المصنعة، وهي من الأبرز في سوق منتجات حليب الأطفال، تعتزم إعادة فتح المصنع في ميشيغن خلال الأسبوعين المقبلين.

إلى ذلك، جددت الإشارة إلى أن عودة المنتجات إلى الرفوف ستستغرق ما بين 6 و8 أسابيع تقريباً.