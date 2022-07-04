بعد جدل وشكاوى ضده.. تبرئة مغرد شهير في الكويت

شغلت قصة المغرد الشهير دشتيكو ناشطي مواقع التواصل في الكويت خلال الأشهر الماضية بعد توقيفه من داخل منزله إثر شكاوى قدمت ضده.

إلا أن محكمة الجنح الكويتية قضت ببراءته بسب بطلان إجراءات النيابة العامة عند القبض عليه.

مادة اعلانية

فقد دافع محامي المتهم حسين العصفور أمام المحكمة ونفى أركان الجريمة وبطلان إذن النيابة بعد واقعة إلقاء القبض عليه في شهر رمضان الماضي بتهمة المساس بكرامة آخرين.

وسم يجتاح التواصل

وكان ناشطون آنذاك أطلقوا وسماً حمل اسم المواطن دشتي، عبَروا خلاله عن استنكارهم لما تعرَض له من إجراءات وضبط من داخل منزله، وأشاروا إلى أحقية المواطنين بالتعبير عن رأيهم وفق ما كفله لهم الدستور الكويتي.

يذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمر بمحاسبة متجاوزي أوامر الضبط والتفتيش.

كما دعا إلى بحالة قياديين بوزارة الداخلية إلى ديوان الوزارة، وفقاً لما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية حينها.