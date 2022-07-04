لحظات هلع..جمل جائع أقحم رأسه داخل سيارة مرعباً سائقها

في لقطات طريفة ومرعبة في آن، انشغل الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع مصور يظهر لحظات من الهلع لشاب حينما أدخل جمل جائع رأسه داخل سيارته.

وحصد المقطع الذي نشره أحد الحسابات على تويتر اليوم الاثنين، مئات الإعجابات والتعليقات.

pic.twitter.com/aqTa01hQxI — لماذا تعيش النساء لمدة أطول (@whywomenlivee) July 3, 2022

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فقد أظهر الفيديو جملاً يقحم رأسه داخل السيارة، فيما قام شاب آخر جالس إلى جانبه بإطعامه.

إلا أن الجمل واصل مد رأسه بحثاً عن أي لقمة طعام، ما أثار رعب السائق من تلقي عضة منه.

وانقسمت التعليقات بين من رأى الفيديو مضحكاً، وآخرين شعروا بالحزن لما عاناه الشاب من خوف ورعب.

إلى ذلك، شارك ناشطون آخرون مقاطع مشابهة لذات الشخص ممازحاً آخرين ويقوم بإطعام الجمل داخل السيارة.

يذكر أن الجمال تعد من الحيوانات الآكلة للعشب، وهي تتمكن من أكل النباتات التي لا تستطيع معظم الحيوانات الأخرى أكلها.

في حين لا تأكل "سفن الصحراء" هذه اللحوم على الإطلاق، وتتميز بقدرتها العظيمة على البقاء بلا ماء!