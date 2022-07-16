شاهد طائرة تسقط عمودياً.. والطيار ينجو بحيلة لا تخطر ببال

تداولت مواقع التواصل في بلجيكا مقطع فيديو رصد لحظات سقوط طائرة صغيرة بشكل رأسي في إحدى المدن، وتمكن الطيار من الخروج منها حيا ومصابا بجروح طفيفة.

وبحسب الإعلام المحلي، سمع شهود عيان صوت انفجار فنظروا إلى السماء، حيث شاهدوا طائرة تهبط بشكل عمودي نحو الأرض.

Belgian pilot is safe after his Dyn'Aéro MCR01 plane (OO-E64) developed snag mid air and he had to deploy the emergency BRS parachute to save his life on 15th July.



📹 Credit : Vincent Wever#aircraft #safety #aviation #avgeek pic.twitter.com/tvnnkYNnny — FL360aero (@fl360aero) July 16, 2022

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وفوجئوا بمظلة مثبتة في خلف الطائرة ساعدت على تحفيف وتيرة سرعة سقوطها من سرعة السقوط، في شارع بمدينة بروج، شمال غربي بلجيكا، عصر الجمعة.

والمفاجأة الأكبر عندما خرج الطيار من الخروج من الطائرة المدمرة على الأرض، وهو يترنح ليتبين لاحقا أنه كان مصابا بجروح وصفت بالطفيفة.

وقال مسؤولون إن الطيار الذي لم يكشف اسمه، يحمل خبرة واسعة في مجال الطيران.

وأضافوا أن سبب نجاة الطيار يعود بشكل شبه أكيد إلى نظام الطائرة الذي يطلق مظلة تخفف من حدة سرعة السقوط، بما يقلل من جروح الأشخاص لدى الاصطدام.