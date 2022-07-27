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مجلات إباحية وتحرش.. نائبة لبنانية تفضح

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سينتيا زرازير (أرشيفية من فرانس برس)

مجلات إباحية وتحرش.. نائبة لبنانية تفضح

دبي - العربية.نت

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان خلال الساعات الماضية بتصريحات نارية للنائبة سينتيا زرازير، أعلنت فيها عن تعرضها للتحرش والتنمر تحت قبة البرلمان، وعن اكتشافها مجلات إباحية في المكتب الذي تم تسليمها إياه!

وأوضحت زرازير على حسابها في تويتر، الثلاثاء، أنه "منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألق أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولاً، وأناس محترمون ثانياً، وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم".

كما قالت إنها تسلمت "مكتباً قذراً" يحوي مجلات إباحية في أرضه وجواريره.

تنمر و"تلطيش"

وكشفت أن نواب حركة أمل تنمروا على اسم عائلتها، حيث توجهوا لها بكلمات كـ"صراصير" عند دخولها إلى قاعة مجلس النواب، وفق وسائل إعلام محلية.

كذلك أكدت خلال حديث صحافي حصول "تلطيش" خارج القاعة من بعض النواب، معبرة عن صدمتها، قائلة: "عيب. هودي نواب؟".

وأردفت: "هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم!".

وقد أشعلت هذه التصريحات غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن تضامنهم مع زرازير، وطالبوها بالكشف عن أسماء النواب.

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