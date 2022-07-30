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"لست كالروسيات أنظف كيفما كان".. فيديو لقنصل غربي يغضب موسكو

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قنصل النرويج غاضبة في مكتب استقبال أحد الفنادق
روسيا و بوتين

"لست كالروسيات أنظف كيفما كان".. فيديو لقنصل غربي يغضب موسكو

في فيديو التقطته كاميرا مراقبة.. قنصل النرويج ظهرت غاضبة في مكتب استقبال أحد الفنادق بروسيا وقالت بوضوح "أنا أكره الروس"

موسكو – فرانس برس

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استنكرت وزارة الخارجية الروسية، السبت، السلوك "المشين" لدبلوماسية نرويجية في روسيا بعد أن تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو من كاميرا مراقبة لمكتب استقبال أحد الفنادق ظهرت فيه وهي تقول بوضوح "أنا أكره الروس".

وأظهر هذا الفيديو الذي بثته قناة "ماش"، المعروفة بقربها من الاستخبارات الروسية، على "تلغرام"، السبت، إليزابيث إلينغسن، قنصل النرويج في مورمانسك، وهي تثور غضباً بسبب تغيير قسري للغرفة وعدم تنظيفها في أحد فنادق هذه المدينة الواقعة في شمال غربي روسيا.

وقالت بشكل واضح لمكتب الاستقبال في الفندق: "أنا أكره الروس. أعطني غرفة أخرى، لن أتحرك من هنا.. وكيف تقرر أن الغرفة نظيفة؟ كما تعلم، أنا اعتدت على الغرف النظيفة، أنا من الدول الاسكندينافية، لست مثل امرأة روسية تنظف كيفما كان. إنها ليست نظيفة. هل سأتمكن من النوم في سرير؟".

وأشارت إلى أن زميلتها واجهت المشكلة نفسها و"اضطرت إلى تغيير الغرفة في الطابق الرابع عشر لسبب ما".

وتم نشر الفيديو مرفقاً بالتعليق التالي: "إنه درس في التسامح الأوروبي لموظفي فندق في مورمانسك من قبل القنصل النرويجي إليزابيث إلينغسن"، وقد حظي بأكثر من 500 ألف مشاهدة حتى بعد ظهر السبت.

صورة نشرتها مواقع روسية لإليزابيث إلينغسن
صورة نشرتها مواقع روسية لإليزابيث إلينغسن

وتعليقاً على الموضوع، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على "تلغرام" إن "وزارة الخارجية الروسية تدرس الرد على سلوك الكراهية المشين هذا والشعبوي والمعادي للأجانب".

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية النرويجية عن "أسفها البالغ" لهذا الحادث.

وقالت لوكالة "فرانس برس" إن "المشاعر التي تم التعبير عنها لا تعكس قط السياسة النرويجية أو الموقف النرويجي تجاه روسيا والشعب الروسي"، مضيفةً أن الوزارة تتعامل مع الحادث "عبر القنوات المناسبة".

القنصلية النرويجية في مورماسك
القنصلية النرويجية في مورماسك
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وذكر الموقع الإلكتروني للسفارة النرويجية في موسكو أن القنصلية في مورمانسك مغلقة مؤقتاً منذ الأول من يوليو بسبب الوضع "العسير" في العلاقات الثنائية.

ولم توضح وزارة الخارجية النرويجية ما إذا كان تصرف الدبلوماسية وقع قبل أو بعد إغلاق القنصلية.

يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين روسيا والغرب توتراً غير مسبوق بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أفضت الى سلسلة عقوبات أوروبية وأميركية ضد موسكو.

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