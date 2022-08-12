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بالدلاء والمناشف.. محاولات لإنقاذ دلافين جانحة في نيوزيلندا

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بالدلاء والمناشف.. محاولات لإنقاذ دلافين جانحة في نيوزيلندا

لا يزال سبب جنوح الكائنات البحرية على الشواطئ لغزاً لعلماء الأحياء البحرية

ولنغتون - رويترز

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حاول رجال الإنقاذ في نيوزيلندا اليوم الجمعة إنقاذ عشرة دلافين جانحة على شاطئ بعيد وغمرها بالماء حتى يأتي المد، على أمل إعادتها إلى البحر.

وقالت وزارة الحفاظ على البيئة في منشور على "فيسبوك" إن الدلافين العشرة تقطعت بها السبل في خليج واكانيوها بجزيرة وايهيكي قبالة مدينة أوكلاند.

من محاولات إنقذا الدلافين الجانحة
من محاولات إنقذا الدلافين الجانحة

وذكرت وسائل الإعلام أن المتطوعين انتشروا على الشاطئ، وجلبوا دلاء من الماء والمناشف مبتلة إلى حيث تقطعت السبل بالدلافين لإبقائها رطبة.

وذكرت الوزارة ومشروع جوناه، المتخصصان في إنقاذ الحيتان والدلافين التي تقطعت بها السبل، أن موظفيهم ومعداتهم في الطريق للمساعدة في الإنقاذ.

من محاولات إنقاذ الدلافين
من محاولات إنقاذ الدلافين
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وتقع جزيرة وايهيكي الصغيرة على بعد حوالي 40 دقيقة بالعبارة من أوكلاند، وهي موطن لحوالي 10 آلاف شخص.

وتسجل نيوزيلندا أعلى معدل جنوح للدلافين والحيتان في العالم حيث تصل مئات الثدييات إلى شواطئها كل عام.

ولا يزال سبب جنوح الكائنات البحرية على الشواطئ لغزاً لعلماء الأحياء البحرية.

من محاولات إنقاذ الدلافين
  • من محاولات إنقاذ الدلافين
  • من محاولات إنقاذ الدلافين
  • من محاولات إنقاذ الدلافين
  • من محاولات إنقاذ الدلافين
  • من محاولات إنقاذ الدلافين
5 صور
من محاولات إنقاذ الدلافين
من محاولات إنقاذ الدلافين
من محاولات إنقاذ الدلافين
من محاولات إنقاذ الدلافين
من محاولات إنقاذ الدلافين
من محاولات إنقاذ الدلافين
من محاولات إنقاذ الدلافين
من محاولات إنقاذ الدلافين
من محاولات إنقاذ الدلافين
من محاولات إنقاذ الدلافين
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