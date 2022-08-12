روبرت مردوك وجيري هول يتمّان طلاقهما.. وسيظلان صديقين

أتم قطب الإعلام روبرت مردوك والممثلة وعارضة الأزياء السابقة جيري هول إجراءات طلاقهما، بحسب بيان صادر عن الزوجين السابقين أمس الخميس.

وقدمت هول البالغة من العمر 66 عاماً طلباً في لوس أنجلوس في الأول من يوليو للطلاق من مردوك البالغ من العمر 91 عاماً بعد ست سنوات من الزواج، مشيرةً إلى "اختلافات لا يمكن التوفيق بينها" ساعيةً للحصول على نفقة زوجية غير محددة وأتعاب المحامين.

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وأكد بيان أصدره روبرت كوهين، محامي مردوك، وجودي بولر، محامية هول، الخميس أن الزوجين أتما طلاقهما لكنهما "لا يزالان صديقين حميمين".

وكانت هول قد قالت في الطلب الذي قدمته إلى محكمة لوس أنجلوس العليا إنها "لا تعلم طبيعة وحجم أصول وديون (مردوك) بالكامل، وستعدل هذا الطلب عند التأكد من المعلومات".

وتزوج مردوك من هول في حفل متواضع بوسط لندن في مارس 2016. وكانت الحياة الشخصية لرئيس شركة "فوكس كورب" وزوجته عارضة الأزياء السابقة هدفاً متكرراً للصحف الشعبية خلال فترة زواجهما.

وتناولت تلك الصحف حفل زفافهما في سبنسر هاوس والاحتفالات بعيد ميلاد مردوك الـ90 العام الماضي في مدينة نيويورك.

ولا يُعتقد بأن الطلاق، وهو الرابع لمردوك، سيغير هيكل ملكية الشركات التي يحوز فيها حصصاً، ومنها "فوكس كورب" الشركة الأم لقناة "فوكس نيوز"، و"نيوز كورب".

ويسيطر مردوك على شركتي "فوكس كورب" و"نيوز كورب" من خلال صندوق "رينو"، وهو صندوق يجمع أصول العائلة مقره نيفادا ولديه حصة تبلغ نحو 40% من الأسهم التي تؤهل للتصويت على القرارات في كل شركة.