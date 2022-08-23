طائرة عمانية تحترق في الجو وطيار سوداني يتدخل.. أيعقل؟

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر طائرة تابعة لشركة "الطيران العماني"، وهي تحترق بالجو قبل أن يتمكن قائدها من الهبوط بها بسلام.
إلا أن هذا الفيديو عار عن الصحة تماماً، حيث اتضح أنه مقطع مركب باستخدام إحدى برنامج كمبيوتر.
🔴 عاجل طائره عمانية تحترق بالجو وبفضل الله،،، ثم مهارة الطيار الكندي،، سوداني الأصل كابتن صالح محمود فتحي متولى من حلفا الجديدة الذي هبط بها بسلام وخرج جميع الركاب سالمين،،، سبحان الله pic.twitter.com/g7y4Jld87v— عبدالرحمن السلامة (@nsr599) August 21, 2022
وبينما زعمت المنشورات المضللة أن الفيديو لطائرة عمانية تحترق بالجو إلى أن هبطت بسلام بواسطة مهارة الطيار الكندي سوداني الأصل كابتن، صالح محمود فتحي متولي، من حلفا الجديدة، والذي أخرج جميع الركاب سالمين، أكدت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية أن الفيديو المتداول مجددا بعنوان "طائرة عمانية تحترق بالجو" غير صحيح.
وأوضحت أن الفيديو الحقيقي أنتج بواسطة "برنامج لمحاكاة الطيران" يسمى (X-Plane).
يذكر أن النسخة الأصلية من الفيديو كانت نُشرت في قناة على يوتيوب في يناير عام 2020.
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