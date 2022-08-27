فيديو.. ماكرون يبعث رسالة لدي جي "سنايك" من "ديسكو مغرب"

بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، رسالة عن طريق "ستوري" على إنستغرام للعالمي دي جي سنايك " dj snak " من داخل محل "ديسكو مغرب" في وهران بالغرب الجزائري.

وقال ماكرون لـ "دي جي سنايك" الذي كان سببا في إعادة بعث شهرة محل "ديسكو مغرب": "أنا في محل تعرفه جيدا، نحن في وهران نحتفل بموسيقى الراي، أمس واليوم وغدا".

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وحل فجر السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ولاية وهران، في إطار زيارة العمل إلى الجزائر.

وكان ماكرون في الفيديو برفقة صاحب شركة "ديسكو مغرب" بوعلام بن حوى (68 عاما) الذي قال في وقت سابق إن لديه الكثير من الذكريات الموسيقيّة، والكثير من الذكريات مع مغني الراي، لقد مروا جميعا من هذا المكان.

وقد أنتجت "ديسكو مغرب" أول أعمال الشاب خالد والشاب مامي والشاب حسني والشابة زهوانية، وغيرهم الكثير من نجوم الراي، الذين استمع إليهم الشباب من أنحاء البلاد في الثمانينيات على شرائط كاسيت.

لكن "ديسكو مغرب" لم يعد فقط اسم متجر وشركة إنتاج موسيقي، بل بات أيضاً عنوان أغنية من أداء "دي جي سنايك" (36 عاما).

وقال المغني ومنسق الأسطوانات الذي نشأ في فرنسا على يدي أم جزائرية، واسمه الحقيقي ويليام سامي غريغ حسين، في تصريح سابق إنه أراد تكريم المتجر الأسطوري الواقع في أحد أزقة مدينة وهران.

ومنذ النجاح العالمي لأغنية "ديسكو مغرب" التي بات عدد مشاهداتها يناهز 80 مليوناً على يوتيوب بعد حوالي ثلاثة أشهر على إطلاقها، يتوافد جيل جديد لالتقاط صور سيلفي أمام المتجر الذي بقي مغلقاً سنوات طويلة، وللقاء مالكه.