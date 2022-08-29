ظهور لافت لمصطفى فهمي مع فتاة حسناء.. هل تزوجها؟

بعد فترة وجيزة من انتهاء أزمته مع طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عاد الفنان المصري مصطفى فهمي ليتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره في صورة مع فتاة شقراء، مثيراً التكهنات.
فقد تداول محبي الممثل صورة صورة الممثل المخضرم، ممسكا بخصر الفتاة، في أحد المطاعم، متسائلين عن العلاقة بينهما.
فيما التزم فهمي بالصمت وعدم الرد.
من هي سارة ناجي؟
إلا أن البحث عن ماهية الصورة، بين أنها تعود للفنانة الشابة سارة ناجي، التي لم تكن معروفة لدى كثيرين ممن تداولوا الصورة كبرهان على دخول الفنان المصري في علاقة حب جديدة.
وبالعودة للحساب الشخصي لسارة على "انستغرام"، تبين أنها نشرت صورتها مع فهمي منذ أكثر من عام تقريبا، ما نفى كل الشائعات المتداولة
يشار إلى أن ناجي فنانة مصرية صورت العديد من الإعلانات، والتحقت بالتمثيل، وتحرص بين الحين والآخر على نشر الصور الخاصة بها لتبرز أناقتها عبر حساباتها بمواقع التواصل.
كما عملت في مجال الأزياء والموضة، وشاركت في مسلسل "دلع بنات" مع الفنان محمد إمام والفنانة مي عز الدين.
زيجاته الثلاثة
أما فهمي فتزوج ثلاث مرات، كانت الزيجة الأولى له والأطول من سيدة إيطالية أنجب منها ولديه عمر و دينا، إلا أنه انفصل عنها بعد مرور 10 سنوات، وبعد ذلك اقترن بالفنانة رانيا فريد شوقي واستمر زواجهما 5 سنوات .
والزوجة الثالثة فكانت الإعلامية فاتن موسى، واستمر زوجهما قرابة 6 سنوات.
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