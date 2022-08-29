بوغبا يفجر مفاجأة: شقيقي تآمر عليّ وعصابة خطفتني

لا يزال النجم الفرنسي بول بوغبا، يحتل اهتمام وسائل الإعلام وصفحات الأخبار والتواصل، خصوصا بعد كلام شقيقه أمس والذي أنذر بمشكلة عائلية كبيرة.

فقد أبلغ نجم كرة القدم بول بوغبا السلطات الفرنسية عن مؤامرة حضّرت لابتزازه من قبل عصابة اقتادته إلى شقة في باريس في مارس/آذار الماضي، وطالبته بمبلغ 11 مليون جنيه إسترليني تحت تهديد السلاح.

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إلا أن المفاجأة التي فجرها اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، والذي فاز بكأس العالم مع فرنسا، بأن تلك العصابة نظّمها شقيقه ماتياس بغية الحصول على المال مقابل خدمات حماية قدّمتها له قبل 13 عاما، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وأضاف بوغبا أن الرجلين المسلحين قاما بحمايته فترة امتدت لأكثر من عقد، بما في ذلك خلال تواجده في مانشستر يونايتد، وانتهت آخرهما في وقت سابق من هذا العام.

Paul Pogba getting exposed by his own brother?



Wowpic.twitter.com/5ZbIwYfw1t — Bill Eshun (@Bill_Eshun) August 28, 2022

الأخ الأكبر وأصدقاء الطفولة مشتبه بهم

في حين أكدت مصادر قضائية في باريس الأحد، فتح تحقيق بمحاولة ابتزاز النجم الفرنسي عبر عصابة منظمة.

وقال مصدر مقرب من القضية، إن الأخ الأكبر للنجم ومعه أصدقاء من الطفولة من بين المشتبه بهم.

كما كشف أن العصابة كانت تهدد بوغبا منذ 4 شهور، وقد لاحقته بمانشستر في شهر أبريل/نيسان الماضي، وواصلت عملها بمتابعته في مدينة تورين الإيطالية حيث يلعب النجم الفرنسي حاليا مع يوفنتوس، موضحاً أن العصابة تمكّنت من الإيقاع بالنجم، ونقله إلى شقة في ضاحية لاني سور مارن بباريس، بغرض تهديده، في نهاية مارس المنصرم.

أتت هذه التطورات بعدما كشف ماتياس، شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا، أنه سيكشف النقاب عن تفاصيل صادمة بشأن شقيقه.

تهديد ووعيد

ونشر الشقيق الأكبر لبوغبا عدة فيديوهات خلال الأيام الماضية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عبرها إن لديه معلومات سيكشفها عن شقيقه الأصغر بول ومحاميه إضافة إلى نجوم آخرين.

ورأى أن العالم بأسره يستحق معرفة أشياء معينة من أجل اتخاذ قرار بعد معرفة كاملة بالحقائق، فيما إذا كان بول بوغبا يستحق حقا الإعجاب والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا أم لا، وفق كلام الأخ.

وواصل أنه سيكشف أمورا عن نزاهة محامي شقيقه، وأمورا مهمة ستحدث ضجة كبيرة، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن كلام ماتيس كان أحدث ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية، خصوصا وأنه شدد على أنه لن يكشف أسرارا حول شقيقه فقط، ولكن أيضا عن بيمنتا، بالإضافة إلى نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي.