فيديو يحبس الأنفاس.. احتراق سيارة بطل السعودية خلال رالي بولندا

ظهرت صورة سيارة بطل الراليات، يزيد الراجحي، وهي مشتعلة إلى درجة التفحم، مما أقلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مصير سائقها وفريق السباق إلا أن بطل الراليات يزيد الراجحي قام بطمأنة محبيه بعد اشتعال سيارته خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للراليات في بولندا، مؤكداً أنه بخير وعافية.

وسائل التواصل الاجتماعي

وقد راج فيديو الحريق على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا إذ نجا يزيد الراجحي من موت محقق وأظهر المقطع اشتعال النيران بشكل كبير، مما أدى إلى نفحم السيارة بشكل كبير.

تعرض سيارة سائق الرالي #يزيد_الراجحي لخلل فني أثناء السباق مما أدى نشوب حريق وتلف المركبة بالكامل وسلامة القائد ومعاونه.#صهيلنا #السعودية pic.twitter.com/ti9okIt9Hv — صهيل (@Saheelksa) September 3, 2022

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وقال البطل يزيد الراجحي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل بسبب خلل فني تم احتراق سيارتي في جولة باها بولندا من كأس العالم للراليات الصحراوية وأبشركم أنا والمساعد بخير وصحة وسلامة وأشكر كل من سأل أو دعا لي وأعتذر لمن لم أستطع الرد عليهم والله لا يريكم مكروهاً في عزيز وغال".

وأوضح الراجحي عن الاحتراق: "خرجت رائحة بنزين وفورا ظهرت لي علامة تنبيه مع انتشار رائحة البنزين بصورة كبيرة وبعد التوقف خرج الملاح مايكل سريعاً، مضيفاً: الحمد لله الأمور جيدة، فقط إصابات طفيفة للملاح بعد خروجه من السيارة".

استعدادات

وفي وقت سابق أكد البطل العالمي يزيد الراجحي جاهزيته التامة للجولات المتبقية من البطولات الأخرى التي يشارك فيها بجانب كأس العالم كبطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC بجولتين متبقيتين في إسبانيا والمغرب وبطولة تويوتا السعودية التي ستنطلق أولى جولاتها في سبتمبر من منطقة عسير.

وقال الراجحي: "أتطلع لخوض سباق بولندا، وكالعادة ستكون المنافسة محتدمة بيني وبين أصحاب الأرض ومع أنني متقدم بفارق مريح في الترتيب العام لكأس العالم إلا أنني سأبذل قصارى جهدي مع مساعدي مايكل أور حيث سنتبع الإستراتيجية والتخطيط المناسبين لنا سائلين الله أن يجعل التوفيق حليفنا".

تغريدات تضامنية

وقد تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الحدث حيث غرد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز بعد الحادث بقوله "الحمد لله على سلامتكم حفظكم الله وحفظ لكم أحبابكم".

وقال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه "سلامات وما تشوف شر يا بطل ومعوض خير"، فيما توالت الدعوات والتغريدات التي تدعو له بالسلامة والصحة والعافية.