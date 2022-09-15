طفل أردني ناج من مبنى اللويبدة: مسكت إيد أخي وزحفنا

لا تزال القصص الإنسانية المؤلمة تطفو على أنقاض عمارة "اللويبدة" التي انهارت في العاصمة الأردنية عمّان الأربعاء.
ووسط الدموع والآلام، شرح طفل أردني كيف مسك يد أخيه وبدأ الزحف معه حتى خرجا من بين الأنقاض.
وأوضح الصغير يوسف العباسي، أنه كان برفقه أخيه حين تحطّم الباب، ثم بدأت جدران المنزل بالانهيار.
وتابع أن قوة الضربات أوقعت أخاه، فأمسك بيده وسحبه لتبدأ رحلة الزحف.
ومع صراخ الصغيرين توصلا لمنفذ نجاة وخرجا من بين الركام بعدما اتبعا خيط الضوء المنبعث.
صدمة كبيرة
يشار إلى أن الشارع الأردني لا يزال يعيش على أعصابه بعد انهيار عمارة سكنية كبيرة وسط العاصمة عمان في منطقة اللويبدة، وسط معلومات رسمية تشير إلى وجود المزيد من القتلى والمصابين.
طفل أردني يتحدث لـ"العربية الأردن" كيف انقذ شقيقه وخرجا من تحت حطام عمارة اللويبدة— العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) September 14, 2022
تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/pXqY42svzG
فقد ارتفع عدد ضحايا انهيار المبنى إلى 9 وفيات، مع استمرار محاولات الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.
وأكدت الحكومة الأردنية أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بوجود 10 أشخاص مازالوا تحت أنقاض العمارة.
-
مصرية عقدت قرانها بنفسها وشغلت التواصل.. ما القصة؟في حادثة غريبة، خلق مقطع فيديو لفتاة في عقد قرانها حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.فقد طلّت العروس زينة أشرف تعقد قرانها بنفسها بعدما نفّذت ... سوشيال ميديا
-
ارتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 3% في أغسطسارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4% اقتصاد
-
المخابرات البريطانية: الروس تخلوا عن عتاد مهم جداً شرقافيما يتواصل تقدم القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد، مع استعادة عشرات البلدات التي ظلت لأشهر طويلة تحت سيطرة القوات الروسية، يبدو أن العتاد الروسي ... العرب والعالم