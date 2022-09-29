تغريدة تشعل بلبلة في الأردن.. مستشفى يمنع "الجلباب"؟!

أشعلت تغريدة لممرضة أردنية مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت استقالتها من أحد المستشفيات بسبب "الجلباب".

فقد كشفت الممرضة القانونية، أسماء أبو جامع في تغريدة على "تويتر" أنها قدمت استقالتها من أفضل مستشفيات الأردن بعد شهرين من عملها هناك "بسبب الجلباب (سكرابي الطويل)".

سلااام..

أنا اليوم قدمت استقالتي من أفضل مستشفيات الاردن الي صلي فيه شهرين والسبب الجلباب (سكرابي الطويل) 😁

انا الممرضة القانونية أسماء ابو جامع الحافظة لكتاب الله متخرجه من سنة من الجامعة الاردنية بكالوريوس تمريض بتقدير جيد جدا وحاصلة على دبلوم بالcupping therapyو👇 — أسماء أبو جامع 🇵🇸𓂆 (@AsmaAbuJamea) September 27, 2022

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قدمت استقالتها

كما أشارت إلى أن المستشفى رفض ارتداءها للجلباب أثناء العمل والالتزام بالزي الموحد للممرضات ما دفعها للاستقالة.

في المقابل، تفاعل العديد من المواطنين بشكل واسع مع الممرضة، على مواقع التواصل، بين مؤيد لها ومعارض.

زي الممرضة يختلف عن المعلمة وعن اي وظيفة.لازم زي معين ومعقم علما انه كل الممرضات اللي بشوفهم محجبات ومحتشمات وبكونوا لابسين زي المستشفى.مش معقول طول اليوم وهي بين الامراض والجراثيم لابسة نفس جلباب اللي بتطلع فيه عالشارع والبيت. بامكانها تلبس الزي فوق الجلباب. بس هي رفضت زي مافهمت — ام سارا (@jordanamman2020) September 29, 2022

تفاعل كبير

وكتبت إحداهن تغريدة على تويتر قائلة "زي الممرضة يختلف عن المعلمة وعن أي وظيفة..فلازم زي معقم علماً أن كل الممرضات اللي بشوفهم محجبات ومحتشمات وبيكونوا لابسين زي المستشفى". وتابعت "مش معقول طول اليوم وهي بين الأمراض والجراثيم لابسة نفس جلباب اللي بتطلع فيه عالشارع والبيت. بإمكانها تلبس الزي فوق الجلباب. بس هي رفضت زي ما فهمت".

فيما كتب آخر "بداية كلامها أنها قدمت استقالتها وهنا لا يوجد قضية، كان في اختيارها. ممكن تبحث في أي مستشفى آخر يسمح بلباس جلباب".

الاستاذة اسماء المحترمة

انا اخوكم نايف استيتية وزير العمل اتابع شكوتكم شخصيا اذ لا يمكن تقبل ما حصل معكم ان تم ثبوت صحته يرجى بتزويدنا برقمكم لتواصل حالاوقمنا بفتح تحقيق بهذه القضية ولا نقبل ان يحصل مثل هذه الامور لاننا لا نقبل التهاون او المساس بحقوق الاردنيين

لتواصل ٠٦٥٨٥٣٦٢١ — Ministry of Labour _ وزارة العمل الأردنية (@MofLabour) September 28, 2022

في حين أيد مغردون آخرون قرار الممرضة، داعين لها بإيجاد فرصة عمل أفضل في مكان آخر.

لجنة تحقيق

وبعد تداول ما ذكرته أسماء، أعلن وزير العمل الأردني، نايف أستيتية، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية للبحث في الواقعة، وقال إن فرق التفتيش في وزارة العمل تعمل على التأكد من صحة الشكوى.

ما دفع الممرضة المستقيلة، إلى توجيه الشكر للوزير ونقيب التمريض، على سرعة التجاوب مع قصتها وتحركاتهما الجدية بالقضية، مضيفة أنها تنتظر نتائج التحقيق.