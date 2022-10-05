ماسك يكشف سبب شرائه تويتر.. بتغريدة "غريبة"!

بعدما غير الملياردير إيلون ماسك رأيه خلال الساعات الماضية، مؤكداً أنه مستعد لإعادة إحياء صفقة شراء شركة التواصل الاجتماعي الكبرى تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعيا إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها المنصة العملاقة والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا، فجر الرجل المثير للجدل قنبلة أخرى، فجر اليوم الأربعاء.

فقد كشف في تغريدة على حسابه في تويتر السبب وراء تغيير المسار هذا الذي اتبعه، كاتباً إن شراء عملاق التواصل الاجتماعي سيسرع من طموحه لإنشاء "تطبيق كل شيء" الذي يسميه إكس.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

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وفي رد على تعليق لأحد المتابعين سأله ألم يكن من الأسهل أن تبدأ X من الصفر، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "من المحتمل أن يسرع شراء Twitter تطبيق X بواقع 3 إلى 5 سنوات".

لكنه عاد وأردف أن تقديره هذا قد يكون خاطئاً !

Twitter probably accelerates X by 3 to 5 years, but I could be wrong — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

يذكر أن العرض الجديد للعودة إلى صفقة الشراء أتى قبل مواجهة مرتقبة للغاية بين ماسك وتويتر في محكمة بولاية ديلاوير في 17 أكتوبر ، حيث تسعى شركة التواصل الاجتماعي للحصول على إصدار أمر لماسك بإتمام الصفقة مقابل 44 مليار دولار.

لماذا غير المسار؟

إلا أن السبب الحقيقي لتخلي ماسك عن معركته لم يتضح بعد ، على الرغم من أن البعض عزا ذلك إلى اقتراب مواجهته أسئلة من محامي الشركة.

فقد رأى إريك تالي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا أن رئيس سبايس أكس "كان على وشك مواجهة أسئلة من قبل محامي تويتر، وكان سيظهر الكثير من الحقائق غير المريحة"، بحسب ما نقلت رويترز.

يشار إلى أنه من شأن الاتفاق على الاستحواذ على تويتر أن يضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذاً.

كما من شأن تلك الخطوة أن تنهي تقاضيا مستمرا منذ أشهر أضر بعلامة تويتر التجارية وغذى ما عرف عن ماسك من تصرفات وقرارات غريبة وغير متوقعة.

وسيتولى الملياردير الأميركي زمام الشركة التي التزم بشرائها في الأصل في أبريل نيسان، لكنه سرعان ما عدل عن قراره لاحقا.