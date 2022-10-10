ترمب يشكر ماسك.. ويشعل موجة تساؤلات "هل عاد لتويتر"؟

كالنار في الهشيم انتشرت خلال الساعات الماضية تغريدة لحساب يحمل اسم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بين المستخدمين على تويتر.

فبعد أن غرد الحساب المذكور شاكرا رئيس تسلا، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، قائلا: "شكرا إيلون ماسك لقد عدت"، في إشارة للعودة إلى العصفور الأزرق، حتى انهالت التعليقات والإعجابات!

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"هل عاد الرئيس؟"

كما اشتعلت موجة من التساؤلات حول صحة الحساب، وإن كان فعلاً يعود للرئيس السابق المثير للجدل، والمحظورة كافة حساباته على مواقع التواصل منذ العام الماضي.

إلا أن تدقيقا بسيطا أكد أن الحساب "مزور" لاسيما أنه لا يحمل الإشارة الزرقاء على الرغم من أن متابعيه بالآلاف، كما أن تاريخ تأسيسه يعود إلى أغسطس الماضي.

كما أن الشركة الشهيرة لم تعلن رسمياً إعادة حساب ترمب الذي علق في يناير الماضي (2021).

"تعليق وتحريض"

يذكر أن تويتر كان علق "بشكل دائم" الحساب الشخصي للرئيس الجمهوري، متحدّثًا حينها عن مخاطر حصول "تحريض جديد على العنف" من قبل ترمب، وذلك بعد يومين على أعمال الشغب التي قام بها عدد من أنصاره واجتياحهم مبنى الكابيتول في الثامن من يناير، بمشهد هز الولايات المتحدة برمتها.

إلا أن الرئيس السابق عاد وأطلق منصته الخاصة "تروث"، مؤكداً أنه لن يعود مطلقا إلى تويتر حتى لو رفع الحظر عنه، أو اشتراه ماسك، علماً أن الأخير أشار إلى نيته إعادة حساب ترمب حال شرائه "العصفور الأزرق".