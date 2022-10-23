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البرق (شترستوك)

فيديو مرعب من الأردن.. البرق يضرب شاباً ويطرحه أرضاً

دبي - العربية.نت
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات الماضية مقطعاً مصوراً يخطف الأنفاس لشاب ضرب البرق هاتفه خلال التقاطه فيديو.

فقد أظهر المقطع الشاب وهو يصور هطول الأمطار في منطقة "بصيرا" في محافظة الطفيلة جنوب البلاد.

وفجأة وخلال حديثه ضرب البرق هاتفه رفقة صوت عال ما أدى إلى سقوط الهاتف من يده، ثم سمع يقول في نهاية المقطع "البرق ضرب الهاتف، البرق ضربني".

وبحسب الفيديو، لم يصب الشاب بأي إصابات جراء البرق.

ما هو البرق؟

يذكر أن البرق ظاهرة طبيعية تحدث عندما يكون هناك عدم توازن في الشحنات بين السحب الرعدية وسطح الأرض أو داخل السحب نفسها، فيحدث تفريغ كهربائي بينهما يظهر على شكل وميض البرق.

وعندما يخترق البرق الهواء يتسبب في تسخينه وتمدده بشكل مفاجئ وسريع، مما ينتج صوت فرقعة قوية نسمعها بعد وقت قصير من رؤية وميض البرق، وهذا الصوت هو الرعد.

يصيب الإنسان

فيما قد يضرب البرق أي شيء على سطح الأرض، وبذلك يصبح الإنسان معرضاً لخطر صواعق البرق، وهناك عدة طرق يمكن للبرق أن يصيب بها الإنسان، وقد تكون بعض أنواع الضربات مميتة، لذلك فإن العناية الطبية الفورية مهمة لإبقاء الشخص على قيد الحياة إلى حين وصول الرعاية الطبية المتخصصة.

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