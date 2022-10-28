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صورة من الفيديو

معلم يشغل السودانيين.. شاهد كيف أشعل الحماس بين طلابه

دبي - العربية.نت
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خلال الساعات الماضية، انشغل السودانيون بفيديو أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، ظهر معلم سوداني بمدرسة القبة في محلية جبل أولياء، يشعل الحماس وسط طلابه في طابور الصباح على طريقته الخاصة، ويحثهم على سلوك طريق النجاح والتفوق.

وقد أثار هذا الأمر تفاعلاً واسعاً من قبل التلاميذ الذين رددوا عبارات أستاذهم، ومن بينها "رغم ظروفنا الصعبة نعيش".

فيما توالت التعليقات على المقطع المصور، حيث أشاد نشطاء بتصرف المعلم، مشددين على أهمية هذا الدعم المعنوي للطلاب.

وغالباً ما تحظى مثل تلك الطرق القريبة إلى قلوب الطلاب، بدعم المختصين التربويين، لما فيها من بساطة تسهل على التلاميذ الانخراط في الدراسة وتقبل الأنظمة المفروض في المدارس عامة.

يذكر أن السودان، الذي يعد واحدا من أفقر دول العالم لا يزال غارقا منذ 25 أكتوبر 2021، في أزمة سياسية وركود اقتصادي انعكس على العديد من القطاعات الحياتية في البلاد.

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