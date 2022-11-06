ردوا الجميل فسخروا منهم.. تمثال "مرعب" للاعب شهير يثير جدلا

لم تجد مدينة بامبالي جنوب السنغال طريقة لرد الجميل لابنها اللاعب البار نجم كرة القدم ساديو ماني، بعدما تبرع بأكثر من 680 ألف دولار لإنشاء مستشفى في بامبالي العام الماضي، وبما يزيد على 300 ألف دولار لبناء مدرسة لأبناء البلدة النائية، فضلا عن مساعدات أخرى، إلا بنصب تمثال له في مسقط رأسه.
إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام، فبعد ساعات فقط من انتشار صور التمثال، انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بانتقادات، وأضحت الهدية مثار سخرية.
تعليقات وانتقادات
واعتبرت التعليقات المسيئة أن ملامح اللاعب الشهير كانت مخيفة في تمثاله وذهبت أخرى للقول إنها "مرعبة"، في حين أكدت أخرى أنها لا تشبهه أبداً.
اللاعب السنغالي الشهير "ساديو ماني" المحترف في نادي بايرن ميونخ الألماني تبرع بمبلغ 600,000 جنيه استرليني (2.5 مليون ريال) لبلده غانا وتكريماً لأعماله تم نصب تمثال له في مدينة بامبالي السنغالية.— إياد الحمود (@Eyaaaad) November 5, 2022
التمثال أصبح مثار سخرية السنغاليين أنفسهم بسبب شكله الغريب. pic.twitter.com/JTJFO7Qwoz
وظهر اللاعب في التمثال حينما كان يحتفل خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي توج بها "أسود التيرانغا"، وهو من تصميم فنان محلي.
يشار إلى أن صور التمثال كانت ملأت صفحات التواصل، لتقابلها حملة سخرية وتنمر لا توصف، رافقتها تعليقات ناقدة تشدد على ضرورة إجراء تعديلات لتغيير الشكل.
-
ألّف رباعية شعرية بالعامية.. هذا ما كشفه أحمد السقاخلال حلوله ضيفاً على فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41، كشف الفنان المصري أحمد السقا، موهبته في كتابة الشعر باللهجة العامية، واهتماماته ... ثقافة وفن
-
رسائل سرية من واشنطن لكييف.. "تفاوضوا مع بوتين"مع دخول الصراع الروسي الأوكراني شهره الثامن، دون بوادر أمل بحل قريب، ووسط تراجع حماس بعض الدول الأوروبية التي أغدقت المساعدات على أوكرانيا، يبدو أن ... العرب والعالم
-
شاهد بيكيه ينهار باكياً: ولدت هنا وسأموت هنا"أنا أحب برشلونة... لهذا السبب أعتبر أنها اللحظة المناسبة للرحيل.. ولكن هذا ليس وداعاً، لقد ولدت هن، وسأموت هنا".بتلك الكلمات ودع مدافع برشلونة ... الأخيرة