لا مزاح مع ماسك.. أولى ضحاياه ممثلة كوميدية شهيرة

على الرغم من تعهده قبل نحو أسبوع بصون وتعزيز "حرية التعبير" على تويتر، بعد أن أضحى مالكها، وتأكيده أيضا أن "الكوميديا" والسخرية والمزاح تصرفات مسموحة ومشروعة على المنصة، إلا أن إيلون ماسك ضرب بيد من حديد على ما يبدو.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

فقد أعلن في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر اليوم الإثنين، عن سياسة جديدة سيتبعها العصفور الأزرق، معلناً عن تعديل صارم بدأ بتطبيقه.

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فقد أوضح الملياردير الأميركي أن المنصة الشهيرة ستحظر وتزيل أي حساب ينتحل صفة غيره، بعد أن شهد تويتر موجة من الانتقادات والدعابات الساخرة شنها كوميديون وكتاب ومشهورين آخرين للاحتجاج على شرائه الشبكة الاجتماعية وفرضه "تسعيرة الـ 8 $" على الحسابات الموثقة خلال الأيام الأخيرة.

وقال رئيس تسلا الذي سبق أن أكد في أكثر من مناسبة إنه يعارض الحظر الدائم ، "من الآن فصاعدًا ، سيتم تعليق أي حساب على تويتر بشكل دائم عند انتحال هوية دون أن يحدد صاحب الحساب أنها مجرد محاكاة ساخرة "!

كما أضاف أنه عند حصول هذا الخرق لم يكون هناك تحذير مسبق كما جرت العادة سابقاً.

أول ضحاياه

أما أولى ضحايا تطبيق هذا التعديل، فكانت الممثلة الكوميدية كاثي غريفين، التي غيرت اسم حسابها الذي يتابعه نحو مليوني شخص، إلى "إيلون ماسك"

فأتى الرد سريعاً من مالك العصفور الأزرق، ما أثار موجة جديدة من الانتقادات ضد ماسك.

رد ساخر

إلا أن إيلون عاد وأكد في تعليق ساخر على تغريدة لأحد الاعلاميين الأميركيين، أن حساب غريفين علق لأنها انتخلت صفة "كوميدي"، في إشارة إلى أنها غير مضحكة أو طريفة على الإطلاق.

Actually, she was suspended for impersonating a comedian — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

ليعود ويوضح أنها تستطيع استرجاع حسابها مقابل 8 $ ، وهي التسعيرة التي يعتزم فرضها على الحسابات الموثقة التي تحمل العلامة الزرقاء، خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن غريفين كانت أثارت ضجة كبيرة، وأزمة مع الرئيس السابق دونالد ترمب في يونيو 2017، بعدما ظهرت في صورة حاملة رأسه ملطخة بالدماء!

ما أشعل موجة انتقادات ضدها، ودفعها لاحقاً للاعتذار باكية خلال مؤتمر صحفي، مؤكدة في حينه أنها تشعر بأن مشوارها المهني انتهى وأن ترمب حطمها.

لاسيما بعد أن فقدت الشركات الراعية لها ووظائفها أيضاً بما في ذلك دورها كمذيعة مشاركة في تغطية احتفالات عشية رأس السنة الجديدة لشبكة(سي.إن.إن) مع الصحفي أندرسون كوبر!

وقال ترامب إن صورة جريفن مع الرأس الملطخ بالدم الذي يشبهه كانت “مقززة” وإنها آلمت أسرته لاسيما ابنه الأصغر بارون البالغ من العمر 11 عاما . ودعا دونالد جونيور الابن الأكبر لترامب أرباب العمل إلى فصل الممثلة الكوميدية.

وقالت جريفن” لا أعتقد أنه سيكون لي مستقبل بعد ذلك. سأكون صريحة. (ترامب) حطمني”.

وأضافت جريفن التي حصلت على جائزة إيمي مرتين والتي تشتهر بأسلوبها الكوميدي الذي يتعمد الاستفزاز أنها