"تويتر" يؤجل تغييرات العلامة الزرقاء إلى هذا الموعد!

بعدما بدأت شركة "تويتر" في منح المستخدمين الذين يسجلون الدخول مقابل سداد اشتراك شهري بقيمة 8 دولارات خيار علامة التحقق الزرقاء يبدو أن هذه الخطوة سيتم تأجيلها.
فقدذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الأحد أن شركة تويتر سترجئ فرض رسوم شهرية قدرها ثمانية دولارت على المستخدمين مقابل علامة التحقق الزرقاء إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
ولم ترد تويتر بعد على طلب للتعليق.
8 دولارات شهرياً
وحدثت تويتر أمس السبت تطبيقها على متجر تطبيقات آبل للبدء في تحصيل ثمانية دولارات شهريا مقابل علامات التحقق الزرقاء.
وستقرر انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء لمن ستكون الأغلبية في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة الرئيس
جو بايدن.
بدوره، بدأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك فصل المئات من موظفي تويتر، الجمعة، وقبل أربعة أيام من انتخابات التجديد النصفي بما في ذلك أعضاء من الفرق التي تعمل على الانتخابات الأميركية وتعديل المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي.
تسريح موظفين
وغمرت التغريدات المنصة يوم الجمعة، واستخدم العديد من الموظفين هاشتاغات لمشاركة الخبر حيث أخبر الموظفون الآخرين أنه تم التخلي عنهم.
وعمل العديد من أولئك الذين تم تسريحهم سابقًا في إدارات عليا بما في ذلك السياسة العامة والثقة والسلامة والاتصالات والهندسة والتسويق والموارد البشرية.
كما تم استبعاد نصف فريق السياسة العامة في تويتر بما في ذلك أعضاء فريق يتولى التحقق من حسابات السياسيين.
44 مليار دولار
يذكر أن ماسك استحوذ على "تويتر" الخميس الماضي، مقابل 44 مليار دولار بعد أشهر طويلة من الشد والجذب.
ومنذ استكمال صفقة الاستحواذ، تحرك ماسك بسرعة لوضع بصمته على الشركة، وأقال رئيسها السابق باراج أجراوال ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي.
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