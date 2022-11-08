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FILE PHOTO: Chris Evans poses at the Britain premiere of The Gray Man in London, Britain July 19, 2022. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo
كريس إيفانز

هذا أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة لعام 2022

مجلة بيبول اختارت الأعزب كريس إيفانز بطل فيلم "كابتن أميركا" لإعطائه اللقب لهذا العام

واشنطن - رويترز
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اختارت مجلة "بيبول" كريس إيفانز، بطل فيلم "كابتن أميركا"، "أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة" لعام 2022، بعد أن حصل بول رود، زميله في عالم مارفل، على اللقب في عام 2021.

كريس إيفانز
كريس إيفانز

وقال إيفانز، الأعزب البالغ من العمر 41 عاماً، إن اللقب "يبدو وكأنه شكل غريب من التباهي المتواضع". ومع ذلك، كان حريصاً على مشاركة ذلك الخبر مع أكبر معجبيه، وهي والدته.

وأضاف للمجلة في مقابلة: "ستكون أمي سعيدة للغاية.. إنها فخورة بكل ما أفعله ولكن هذا شيء يمكنها التباهي به حقاً".

ونمت شعبية إيفانز على مر السنين بداية من بطولة واحد من أوائل المسلسلات التلفزيونية التي قدمها في عام 2000 إلى فيلم "ستيف روجرز كابتن أمريكا" عام 2019.

كريس إيفانز
كريس إيفانز
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وعلى الرغم من الجوائز العديدة التي نالها في هوليوود، فإن نجم "غراي مان" (الرجل الرمادي) لديه تطلعات خارج التمثيل، تشمل الزواج والأبوة. وقال إيفانز: "هذا شيء أريده تماماً".

وأضاف: "بعض الأشياء تريدها لك وحدك، أو لعائلتي وأصدقائي فقط. الجانب الأكثر إمتاعاً في حياتي المهنية الآن هو الشعور بالأمان بما يكفي للابتعاد عن الضغوط والاسترخاء. أشعر أن لدي قدراً أكبر من الحرية في قضاء بعض الوقت بعيداً عن الصناعة وما زلت أعثر على مشاريع ستشبع رغبتي الإبداعية عندما أعود".

وفي حين لم يتعود إيفانز بعد على الوصف الجديد، فقد أخبر "بيبول" بأنه سينظر باعتزاز إلى هذا اللقب عندما يصبح "عجوزاً مترهلاً".

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