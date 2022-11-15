اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إيلون ماسك (شترستوك)
إيلون ماسك (شترستوك)

رد عليه فطرده.. ماسك يقيل موظفاً بتغريدة على الملأ!

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يبدو أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك لن يكف عن فتح الحروب والجبهات على تويتر، وإن كان بعضها ضد عاملين سابقين في منصة تويتر التي استحوذ عليها وتملكها أواخر الشهر الماضي.

فكلما غرد الرجل المثير للجدل أتاه على ما يبدو موظف "مطرود" أو خائب من سياسته ومخاطرها على العصفور الأزرق ليرد الصاع صاعين.

ولعل آخر تلك الحروب، طرد الملياردير لموظف عبر تغريدة مباشرة على المنصة.

فقد بدأت قصة الطرد هذه حين غرد ماسك، مساء أمس، كاتباً أنه يعتذر لبطء تويتر في العديد من البلدان، لاسيما على نظام اندرويد.

ليرد المطور إريك فرونهوفر، قائلاً إنه عمل لـ 6 سنوات على "تويتر أندرويد"، ومؤكدا أن تلك الادعاءات خاطئة وفي غير محلها.

ليسأله مالك تويتر ثانية "ماذا فعل المطورون لإصلاح هذا الخلل أو البطء؟".

"إنه مطرود"

إلا أن الأمور سرعان ما تطورت مع تدفق ردود الأفعال، وانتقاد البعض للموظف، معتبرين أنه كان الحري به أن يناقش هذا الأمر مع مديره على انفراد.

إلا أن الموظف رد متسائلاً "ما الذي يمنع المدير من مناقشة تلك المسائل عبر اجتماع مع الموظفين أو إيميل أقلها"!

ليضرب ماسك ضربته، معلناً إقالة إيريك، كاتباً في تغريدة رداً على أحد المستخدمين الذي سأله كيف يقبل هذا التصرف ضمن فريقه "إنه مطرود".

تخبط وذهول

يشار إلى أنه منذ شرائه "تويتر" أواخر الشهر الماضي (أكتوبر 2022)، مقابل 44 مليار دولار بعد أشهر طويلة من الشد والجذب، تحرك أغنى أغنياء العالم سريعا لوضع بصمته على الشركة، وإدخال عدة تعديلات، إذ أعلن عزمه فرض تسعيرة مقابل العلامة الزرقاء، فضلاً عن منعه انتحال الشخصيات ولو على سبيل المزاح دون الإعلان عن ذلك.

إلى ذلك، عمد ماسك إلى طرد آلاف الموظفين، فيما استقال البعض الآخر أيضاً، كما وجه تحذيراً في أول بريد رسمي له لموظفي الشركة، مؤكداً أنها قد تعلن إفلاسها!

الأمر الذي ترك آلاف الموظفين في حالة من الذهول، كما هز المعلنين الذين أوقف عدد منهم في الأساس قبل أكثر من أسبوع إعلاناتهم على المنصة، وسط تخبط وغموض يلف مصير العصفور الأزرق، منذ أن وعد الملياردير الأميركي بتحريره!

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل على هامش قمة العشرين.. ما هي؟ إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل على هامش قمة العشرين.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط