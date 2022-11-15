"أبشر".. ماسك يرد على شاب سعودي ويقلب التواصل

لم يكن الشاب السعودي ثنيان العريفي يتوقع أن يقلب تعليق تركه على حساب رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، مقترحاً فيه تحسين التغريدات باللغة العربية، مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أوضح الشاب بتعليق على تغريدة لصاحب تيسلا، ومالك تويتر الجديد، أن الهاشتاغات العربية مليئة بالتغريدات العشوائية والإعلانات منذ فترة.

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وأكد أنه يرى دوماً هاشتاغاً عربياً ولا يستطيع إيجاد موضوعه الأصلي، مطالبا بإصلاح هذا الخلل.

"أبشر"

فما كان من ماسك إلا أن رد عليه بالعربية قائلا: "سوف نفعل"، وكأن لسان حاله يقول "أبشر"!

لتكر موجة من التعليقات على رد رجل الأعمال المثير للجدل.

As far as for Arabic hashtags they are still full of spam! Every time i see a hashtag trending in Arabic I cannot find any original or meaningful tweets, it’s full of ads and spam.

Please fix — ثنيان (@Thnaiyan) November 12, 2022

تخبط وذهول

يشار إلى أنه منذ شرائه "تويتر" أواخر الشهر الماضي (أكتوبر 2022)، مقابل 44 مليار دولار بعد أشهر طويلة من الشد والجذب، تحرك أغنى أغنياء العالم سريعا لوضع بصمته على الشركة، وإدخال عدة تعديلات، إذ أعلن عزمه فرض تسعيرة مقابل العلامة الزرقاء، فضلاً عن منعه انتحال الشخصيات ولو على سبيل المزاح دون الإعلان عن ذلك.

إلى ذلك، عمد ماسك إلى طرد آلاف الموظفين، فيما استقال البعض الآخر أيضاً، كما وجه تحذيراً في أول بريد رسمي له لموظفي الشركة، مؤكداً أنها قد تعلن إفلاسها.

الأمر الذي ترك آلاف الموظفين في حالة من الذهول، كما هز المعلنين الذين أوقف عدد منهم في الأساس قبل أكثر من أسبوع إعلاناتهم على المنصة، وسط تخبط وغموض يلف مصير العصفور الأزرق، منذ أن وعد الملياردير الأميركي بتحريره.