العداد انطلق.. متابعو ترمب يقفزون خلال دقائق!

يبدو كأن العداد انطلق ثانية أمام تنامي أعداد متابعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على تويتر.

فخلال دقائق معدودة، ارتفع ولا يزال عدد متابعي الرجل على المنصة الشهيرة بشكل قياسي، بعد أن حُظر لنحو سنتين، إثر اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير 2021.

مادة اعلانية

إذ أظهرت مراقبة سريعة للحساب الذي أعاد مالك المنصة الجديد إيلون ماسك إحياءه قبل ساعات، ارتفاعه من بضعة آلاف إلى 734 ألفا حتى كتابة هذا الخبر.

كما بينت أيضاً ارتفاعاً في عدد الذين يتابعهم الحساب، من "صفر" إلى 49.

فيما تمت إعادة مشاركة تغريدات قديمة له.

دعوات للمقاطعة

في حين تصاعدت الدعوات إلى مقاطعة الحساب من قبل عدد من الناشطين بقوة، لاسيما من مؤيدي الحزب الديمقراطي عامة، فضلا عن عدد من الصحافيين والإعلاميين.

وكان ماسك أعلن ليل السبت الأحد، أنه أعاد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق على الشبكة الاجتماعية الشهيرة، كاتباً في تغريدة "الناس تحدّثوا. ترمب سيعود"، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه مساء الجمعة من أجل اتخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب ترمب.

فقد أيّدت غالبيّة مستخدمي تويتر عودة الرئيس السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة إلى المنصّة، إذ صوت 51.8% لصالح عودته، مقابل رفض 48.2%، بعد أن شارك في الاستفتاء نحو 15 مليون مغرد تويتري!

إلا أن تلك العودة لم تخل من انتقادات، لاسيما أن ماسك نفسه كان أعلن سابقاً أن العديد من "البوت" يشاركون عامة في الاستفتاءات، ما يفقد نتيجة أي استطلاع على المنصة للمصداقية!

يذكر أن ترمب كان كال المديح لرئيس تيسلا الذي استحوذ على العصفور الأزرق نهاية أكتوبر الماضي، إلا أنه أعلن حينها أنه لا ينوي العودة إلى تويتر، الذي شكل لسنوات سلاحاً قوياً بيده لمخاطبة أنصاره، وتجييش شعبيته!