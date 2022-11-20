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ترمب ماسك
ترمب وماسك وتويتر

حساب الرئيس الأميركي السابق ترمب على تويتر يعود للحياة

جاءت نتيجة الاستفتاء الذي أطلقه ماسك، مساء الجمعة، لصالح ترمب بنسبة طفيفة، بموافقة 51.8 في المائة، مقابل رفض 48.2 في المائة.

نيويورك - فرانس برس
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أعلن المالك الجديد لمنصّة تويتر إيلون ماسك، السبت أنّه قرر تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على هذه الشبكة الاجتماعيّة، بعد حظر حسابه إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكونعرس الأميركي في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

حساب ترمب على تويتر
حساب ترمب على تويتر

وظهر حساب ترمب مجددا على المنصة الاجتماعية الشهيرة.

وكتب ماسك على حسابه الخاص في تويتر: "الجمهور قال كلمته. ترمب سيعود"، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك من أجل اتّخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق. وأيّدت غالبيّة مستخدمي تويتر عودة ترمب إلى المنصّة.

وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي أطلقه ماسك، مساء الجمعة، لصالح ترمب بنسبة طفيفة، بموافقة 51.8 في المائة، مقابل رفض 48.2 في المائة. وشارك في الاستفتاء نحو 15 مليونا من مستخدمي تويتر.

وأعرب ترمب عن إحباطه من العودة لتويتر بسبب الفارق الضئيل بين الموافقين والمعارضين في نتيجة الاستفتاء.

وصباح الجمعة، ذكر ماسك أنه تمت إعادة العديد من حسابات المستخدمين المعلقة على المنصة.

وغرد: "سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير وليست حرية الوصول" إلى الجمهور، واعداً بخفض "تغريدات الكراهية" في المستقبل.

ومساء الجمعة أطلق ماسك استطلاعاً جديداً بعنوان: "إعادة الرئيس السابق ترمب؟ نعم/لا".

هذا وفي تطور جديد، أعلنت شبكة "سي بي اس" الأميركية على الهواء أنها ستعلق مؤقتا استخدامها لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك في ظل حالة من الغموض المحيط بإدارة ماسك للموقع الشهير.

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