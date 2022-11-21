بنصف جسد خطف أضواء المونديال.. غانم أمسك بمورغان فريمان

لم تكن أنظار العالم بأسره مساء أمس الأحد متّجة فقط إلى الحدث الكروي العالمي الأبرز، بل انشغلت بشاب قطري بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما غزاها بشخصيته وطلاقة لسانه وعزيمته وإصراره في افتتاح فعاليات كأس العالم.

فقد خطف "غانم المفتاح"، الذي أطل برفقة الممثل الأميركي الشهير، مورغان فريمان، انتباه ملايين الناس حول العالم، خصوصاً أنه يعاني من مرض نادر ولد به ومنع نمو الجزء السفلي من جسده.

مادة اعلانية

لم تثنه ظروفه

وبدأ الشاب حديثه بتلاوة آية من القرآن الكريم في الحفل، ثم روى قصته بالتفصيل، حيث أُلهِم بها كثيرون بصفته مثالا قويا على تحدي الإعاقة.

وأوضح أنه ولد في 5 مايو 2002، بحالة نادرة تعرف باسم متلازمة التراجع الذيلي (CDS)، وهي اضطراب نادر يسبب مشكلات في نمو الجزء السفلي من الجسم.

كما شدد على أنه رفض الاستسلام لهذه الإعاقة رغم حجم التحدي الهائل المتمثل في حاجته للعلاج المستمر، إلا أنه استطاع التغلب على ذلك بـ"الصبر والإيجابية". وقال: "تعلمت من أمي أنه لا شيء اسمه المستحيل"، موضحاً أنه لم يتحدّ إعاقته بل تعايش معها بأمل كبير في الحياة.

إلى ذلك، أكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على العطاء وفاعلون في المجتمع، وهي رسالة يهدف لإيصالها.

وأوضح أيضاً أنه يمارس ألعابا مثل التزحلق على الجليد وتسلق الجبال وكرة القدم والسباحة وكرة السلة والسباحة، وقد تمكن من الغوص 18 مترا في البحار، رغم المرض، مشددا على أن الرياضة ساعدته في تقوية عضلاته والاعتماد على نفسه.

ألقاب كثيرة رغم المرض

يشار إلى أن الشاب كان نشر مساء السبت، صورة له عبر تويتر معلقا عليها بالقول"غدا" في إشارة إلى أنه سيكون متواجدا بافتتاح كأس العالم 2022.

وبينما حصل وهو مراهق على لقب "سفير للنوايا الحسنة" لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، و"سفير السلام" لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسفيرا للحملة الدعائية لمركز قطر للمال، يسعى الشاب اليوم للحصول على شهادة جامعية، والتخصص في العلوم السياسية، بهدف أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي ويمثل بلاده.

الشاب الذي خطف الأضواء بظهوره بالحدث الكروي الأبرز

كما يعرف بأنه رائد أعمال، ويملك مصنعاً لإنتاج المثلجات يعمل على توسيعه.

أما متابعوه على إنستغرام، فوصلوا إلى أكثر من مليون شخص خلال ساعات، خصوصا أن قصته ألهمت كثيرين.