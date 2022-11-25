ذهبي ورمادي وأزرق..ماسك يكشف ألوان علامة التحقق الجديدة

يبدو أن اللون الأزرق لن يكون الوحيد للتحقق من الحسابات الموثقة على تويتر.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

فقد كشف إيلون ماسك، الذي استحوذ على المنصة الشهيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أن الخطة الجديدة لتوثيق الحسابات بمختلف أنواعها ستبدأ خلال أيام.

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كما أضاف أن العلامة الذهبية ستعطى لحسابات الشركات، فيما اللون الرمادي للمنظمات والمؤسسات والحسابات الحكومية، أما العلامة الزرقاء المعتادة فستخصص للمستخدمين العاديين (أي الأفراد سواء أكانوا مشاهير أم لا)

إلى ذلك، أوضح في رد على أحد المغردين، اليوم الجمعة أنه سيتم المصادقة على جميع الحسابات التي تم التحقق منها يدويًا على تويتر قبل تنشيط العلامة.

علامات ورسوم أيضاً

وكان ماسك أعلن الأسبوع الماضي أن قرار العلامة الزرقاء للحساب الموثق سيتخذ على الأرجح نهاية الأسبوع المقبل، بعد التخبط الأخير في القرارات المتعلقة بهذا الموضوع.

كما أشار أيضاً إلى أن الشركة ستفرض رسماً قدره 8 دولارات شهرياً مقابل خدمة علامة التحقق "الزرقاء"، في الوقت الذي تسعى فيه المنصة الشهيرة إلى زيادة الاشتراكات وجعل شبكة التواصل الاجتماعي أقل اعتمادا على الإعلانات. على أن يزيل المالك الجديد لتويتر علامة التوثيق للمستخدمين الحاليين إذا لم يبدأوا في الدفع مقابل المنتج في غضون 90 يومًا.

إلا أنه من المحتمل أن تتغير الخطة والأسعار بعد تلك التعديلات والألوان الجديدة التي كشف عنها اليوم.

كما أنه من غير الواضح ما إذا كان قد يتم إعفاء بعض المستخدمين من دفع الرسوم، كحسابات العديد من المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، على سبيل المثال.

يشار إلى أن العلامة الزرقاء ظلت لسنوات عديدة رمزاً ودلالة للمستخدمين من أجل تمييز الحسابات الأصلية، خاصةً بالنسبة للمشاهير والعلامات التجارية والحسابات المؤثرة الأخرى، من تلك المزورة.