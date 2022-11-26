اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صالح الشهري
مهاجم المنتخب السعودي اللاعب صالح الشهري

سئل إن حصل على رولز رويس.. رد صاعق للشهري "نخدم وطننا"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لم تنته تداعيات الفوز "التاريخي" الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الألماني، الأسبوع الماضي.

شاهد.. رسالة من نجم المنتخب ياسر الشهراني للجمهور السعودي السعودية كأس العالم شاهد.. رسالة من نجم المنتخب ياسر الشهراني للجمهور السعودي

فبعد انتشار خبر تقديم هدايا هائلة للاعبي المنتخب الأخضر، من ضمنها سيارة فارهة من طراز رولز رويس، نفى اللاعب صالح الشهري الأمر جملة وتفصيلاً.

هدفنا خدمة بلادنا

وأفاد في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، بأن كل ما تم تداوله عارٍ عن الصحة.

وبينما حاول صحافي استفزازه، معتبراً أنه من مؤسف عدم حصول لاعبي المنتخب على سيارات فارهة، ردّ الشهري بسرعة بديهة مؤكداً أن المنتخب يقدّم الأفضل لبلاده، قائلاً: "نحن هنا في خدمة بلادنا ولتقديم الأفضل".

كما شدد على أن المنتخب السعودي يؤمن بقدراته ولا يقلل من أي منتخب آخر، مشدداً على أن الفوز الأخير منحهم ثقة أقوى وأفضل للمباراتين القادمتين، وفق قوله.

التحضيرات على قدم وساق

كذلك أوضح أن طموحاتهم باتت أكبر، كاشفاً عن استعدادات جيدة لمواجهة بولندا.

إلى ذلك، أكد مهاجم الصقور الخضر على ثقته بتحقيق نتيجة جيدة أمام بولندا في ثاني مباريات المنتخب ضمن مونديال 2022.

يذكر أن المنتخب السعودي "الأخضر" كان حقق فوزاً تاريخياً كما وصفته "فيفا"، على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد في مستهل مشوار الفريقين في مونديال قطر 2022، في أكبر مفاجآت البطولة ربما عبر تاريخها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ليس الحظ.. حيلة خطرة وراء فوز السعودية على الأرجنتين.. الساعة 60 في ملعب لوسيل ليس الحظ.. حيلة خطرة وراء فوز السعودية على الأرجنتين.. الساعة 60 في ملعب لوسيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط