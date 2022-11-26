سئل إن حصل على رولز رويس.. رد صاعق للشهري "نخدم وطننا"

لم تنته تداعيات الفوز "التاريخي" الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الألماني، الأسبوع الماضي.

فبعد انتشار خبر تقديم هدايا هائلة للاعبي المنتخب الأخضر، من ضمنها سيارة فارهة من طراز رولز رويس، نفى اللاعب صالح الشهري الأمر جملة وتفصيلاً.

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هدفنا خدمة بلادنا

وأفاد في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، بأن كل ما تم تداوله عارٍ عن الصحة.

وبينما حاول صحافي استفزازه، معتبراً أنه من مؤسف عدم حصول لاعبي المنتخب على سيارات فارهة، ردّ الشهري بسرعة بديهة مؤكداً أن المنتخب يقدّم الأفضل لبلاده، قائلاً: "نحن هنا في خدمة بلادنا ولتقديم الأفضل".

كما شدد على أن المنتخب السعودي يؤمن بقدراته ولا يقلل من أي منتخب آخر، مشدداً على أن الفوز الأخير منحهم ثقة أقوى وأفضل للمباراتين القادمتين، وفق قوله.

صحفي بريطاني لصالح الشهري 🗣️



"سمعت أنكم حصلتم على سيارات فارهة بعد الفوز على الأرجنتين؟ أي لون اخترته لسيارتك؟". 🤔



صالح 💬



"لا لا هذا غير صحيح ولم يحدث! نحن هنا لخدمة الوطن فقط". 🇸🇦 🔝#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 | #الصقور pic.twitter.com/DPsyeJnVYH — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 25, 2022

التحضيرات على قدم وساق

كذلك أوضح أن طموحاتهم باتت أكبر، كاشفاً عن استعدادات جيدة لمواجهة بولندا.

إلى ذلك، أكد مهاجم الصقور الخضر على ثقته بتحقيق نتيجة جيدة أمام بولندا في ثاني مباريات المنتخب ضمن مونديال 2022.

يذكر أن المنتخب السعودي "الأخضر" كان حقق فوزاً تاريخياً كما وصفته "فيفا"، على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد في مستهل مشوار الفريقين في مونديال قطر 2022، في أكبر مفاجآت البطولة ربما عبر تاريخها.