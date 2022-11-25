فيديو لوزير شاب يخطف قلوب السعوديين..مهارة مفاجئة بالكرة

لم يبهر المنتخب السعودي جماهير كرة القدم بعد فوزه "التاريخي" على المنتخب الأرجنتيني قبل أيام فقط، بل أداء وزير الرياضة أيضاً قلب التواصل.

فقد انتشر فيديو كالنار في الهشيم، لوزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو يظهر مهاراته بكرة القدم مستعيناً بكرة تنس، ما أذهل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

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أداء المنتخب من أداء وزيره

ولاقى المقطع المنتشر على تويتر، تفاعلاً واسعاً، بعد تأكيد المستخدمين أن ما قدّمه المنتخب السعودي "لم يأت من فراغ، إذا ما كان وزير الرياضة بهذه المهارة"، وفق تعبيرهم.

كما قال أحدهم: "إذا هذا الوزير.. طبيعي يكون منتخبنا بكل هذا الإبداع"، في حين كتب آخر: "عشان كذا منتخبنا مهاراته عاليه ..لعيب يا سمو الأمير".

"فوز تاريخي"

وانتشر هذا الفيديو بعد ساعات من تحقيق المنتخب السعودي "الأخضر" فوزاً تاريخياً كما وصفته "فيفا"، على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد في مستهل مشوار الفريقين في مونديال قطر 2022، في أكبر مفاجآت البطولة ربما عبر تاريخها.

شاهد.. وزير الرياضة السعودي "الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل" يستعرض مهاراته في ترويض ومداعبة الكرة بـ "كرة مضرب"@BaderAlHamad5 pic.twitter.com/A9aEVIZDW4 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 24, 2022

فيما أكد الوزير الشاب في مقابلة لاحقة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، أنه سعيد لأن كل الجهود التي بذلت أثمرت عبر أداء المنتخب السعودي، مشدداً على أنه كان عالمياً بلعبه.

كما أوضح أن المملكة لا يوجد لديها حاليا عرض لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، إنما يتم التركيز حاليا على تقديم عرض لاستضافة بطولة آسيا للسيدات في 2026، واستضافة كأس آسيا للرجال عام 2027.

ولفت إلى أن المملكة فازت بعرض الألعاب الآسيوية عام 2030، لذلك ينصبّ تركيزها الكامل على كيفية تجهيز الملاعب والبنية التحتية لاستضافة هذين الحدثين.