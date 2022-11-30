"لعيب".. لقطة واحدة جعلته نجما على تيك توك يتابعه ملايين

حركة واحدة قام بها دون أن ينتبه خلال مباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس العالم كانت كفيلة بأن تجعل عبد الرحمن بن فهد بن جاسم آل ثاني نجما في مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد غدت ردة فعله العفوية خلال تشجيع المنتخب القطري أمام الإكوادور "تريندا" في تطبيق "تيك توك" في اليابان، لتفتح له باب الشهرة.

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لقطة عفوية

وكشف الشاب القطري البالغ عمره 16 عاما، أنه كان يشجّع المنتخب القطري من كل قلبه، وحينما لاحقته عدسات الكاميرات التقطت له لقطة عفوية تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، شبهوها بالتعويذة المونديالية المحبوبة "لعيب".

وبينما ظهر أثناء المبارة بين الحضور على المدرجات غاضباً من لاعبي المنتخب العنابي، طارت غترته فجأة فظهر وكأنه الدمية، فغدا أشهر من نار على علم ولقّب بـ"الأمير الحزين".

وتابع أنه تفاجأ بعدها بتواصل شركة تيك توك الصينية معه عبر البريد الإلكتروني من أجل فتح حساب صيني باسمي، والمدهش أنه حصد 10 ملايين متابع في أقل من يوم.

شهرة غير متوقعة

يشار إلى أن الشاب خلال تشجيعه للعنابي بعد الخسارة بهدفين أمام الإكوادور في الافتتاح وظهوره في هيئة تميمة كأس العالم ردد كلمة "لعيب" حينما طار شاله وأصبح شبه التميمة تماما، ليصبح بعدها "تريند"في بلد المليار والنصف نسمة.

كما تردد أن الصينيين ارتدوا ملابس الشاب القطري بعدما حصد 10 ملايين متابع في برنامج "تيك توك" الصيني.

وأثناء انفعال الشاب عبد الرحمن بن فهد خلال التشجيع أمسك غترته وأرجعها للخلف فالتقطت عدسات الكاميرا ردة فعله غير المخطط لها، فحصدت اللقطة أكثر من 231 ألف متابع جديد على حسابه على إنستغرام.

يشار إلى أن والد الشاب القطري هو الشيخ الراحل فهد بن جاسم آل ثاني شغل منصب وزير التجارة في قطر.