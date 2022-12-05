بعد طرده من تويتر.. كاني ويست: أشعر أن ماسك صيني مهجّن

بعد تعليق حسابه على تويتر لم يتراجع كاني ويست ولم يستسلم بل انتقل إلى إنستغرام لاستكمال معركته مع الملياردير الأميركي ومالك المنصة الجديد إيلون ماسك.

فقد كتب مغني الراب الأميركي على حسابه في إنستغرام والذي يتابعه أكثر من 18 مليون مستخدم "هل أنا الوحيد الذي يعتقد أن إيلون يمكن أن يكون نصف صيني؟ هل سبق لك أن رأيت صوره عندما كان طفلاً؟ خذ عبقرياً صينياً وقم بمزاوجته مع عارضة الأزياء الجنوب إفريقية الرائعة ولدينا إيلون مهجن".

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ماسك يرد

في المقابل، رد ماسك على أحد الحسابات على تويتر والذي قام بمشاركة جزء من المنشور العائد لويست، قائلاً " تلك مجاملة لطيفة منك!".

وكان الثري الأميركي قد أعلن تعليق حساب مغني الراب الأميركي تويتر يوم الجمعة، بتهمة "التحريض على العنف" بعد نشره صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود.

انتقادات بالجملة

كذلك أثار كاني ويست قبل أسبوعين مزيدا من الجدل، بدءاً من خلافاته مع زوجته السابقة كيم كارداشيان وعائلتها، حتى زملائه في المجال الفني، إلى أن تطورت الأزمة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي قامت بحظر دخوله إلى حساباته على تويتر وإنستغرام، بعد نشر رسائل قالت الشركة إنها معادية وتحض على الكراهية.

وتأتي الحادثة بعدما تعرض ويست لانتقادات لارتدائه قميصاً كُتب عليه "حياة البيض مهمة" خلال أسبوع الموضة في باريس.